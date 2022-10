Taxele și impozitele locale se vor majora cu 50 la sută. Nicolae Ciucă: ”Decizia a fost luată în coaliție”

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat, miercuri, întrebat în legătură cu amendamentul depus de senatorii din coaliţia de guvernare privind majorarea cu 50 la sută a taxelor şi impozitelor locale, că decizia a fost luată în coaliţie.

"Este un amendament care a fost discutat şi la nivelul coaliţiei, a fost discutat şi cu reprezentanţii autorităţilor locale, atât cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, cu Asociaţia Municipiilor, a oraşelor, a comunelor, fiecare dintre dumnealor venind şi ridicând problema că vechea formulă din Codul Fiscal prevedea o serie întreagă de demersuri tehnice, anume acea ridicare a nivelului de impozit în funcţie de valoarea cuprinsă în grilele notariale, ceea ce, la nivelul autorităţilor locale, tehnic era imposibil de realizat până la finale anului.

De aceea s-a solicitat şi s-a obţinut acordul politic ca această decizie să fie amânată, în schimb se introduce amendamentul astfel încât acestea să fie crescute cu 50 la sută faţă de valoarea iniţială, din ceea ce există acum", a precizat premierul, la o conferinţă de presă.

Ciucă a subliniat că este vorba despre "o decizie care a fost luată în coaliţie".

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a afirmat, miercuri, că senatorii PSD şi PNL au depus un amendament la Ordonanţa 16/2022, care are în vedere o actualizare a grilei privind impozitul pe proprietate.

"Ordonanţa 16, după cum ştiţi, este în dezbatere parlamentară, este la Senat. Înţeleg că s-au depus o serie de amendamente. Pe partea de proprietate, senatorii PSD şi PNL au depus un amendament. În analiza acestui amendament am văzut că sunt şi poziţiile Asociaţiei Oraşelor şi Municipiilor, Asociaţiei Consiliilor Judeţene, care sunt de acord cu această abordare. Drept pentru care Parlamentul va trece la dezbatere şi la avizarea acestui amendament, care, de fapt, din ce am văzut, reprezintă sau are în vedere o actualizare a grilei de raportare a stabilirii impozitului pe proprietate", a explicat Câciu.

Întrebat cu cât ar putea creşte impozitele, ministrul a răspuns că nu e neapărat necesar să fie majorate, deoarece în grila aprobată în 2015 autorităţile au o marjă de stabilire a impozitelor.