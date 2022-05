Economia României este în dificultate, iar statul încearcă tot felul de soluții pentru a aduce bani la buget.

Politicienii discută acum la o revenire a impozitării progresive care, în opinia lor, ar putea micșora deficitul bugetar. Experții financiari și chiar o parte din membrii coaliției de guvernare nu sunt de acord.

Chiar Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a declarat, în urmă cu o săptămână că, în opinia sa, o variantă pentru oprirea creșterii inflației ar fi majorarea impozitelor.

Impozitarea progresivă a fost o soluție imediată propusă de PSD. Aceasta este, însă,

contestată de experții consultați de Ziare.com și nu din prisma faptului că vine de la acest partid aflat acum la guvernare, ci pentru că România nu este la fel de bogată ca statele din

Vestul Europei unde există o astfel de politică financiară, iar cei care sunt direct vizați

de astfel de impozitare ar putea alege mai degrabă evaziunea.

România a mai avut, până în 2004, acest sistem de impozitare progresivă, iar statul nu

colecta chiar atât de mulți bani precum și-ar fi dorit.

Gabriel Biriș: ”Numai administrarea declarațiilor fiscale suplimentare ar costa zeci, poate chiar sute de milioane de euro”

Gabriel Biriș, specialist în legislație fiscală, consideră că impozitarea progresivă este

mai mult un fel de marcă înregistrată a PSD și că implementarea unei astfel de măsuri ar costa statul multe milioane de euro pentru administrarea declarațiilor fiscale.

”În primul rând, acesta este un gând mai vechi al liderilor PSD. Mai toți, când au avut

ocazia au vorbit despre impozitările progresive, mizând pe un astfel de antagonism între bogați și săraci. Adică cei bogați ar beneficia de pe cota impozitării unice când în realitate, atunci când aveam cote progresive, numai salariații plăteau, bogații care făceau tranzacții pe bursă plăteau 1%, cei care își vindeau companiile unul către celălalt, plăteau 1%. Este mai mult o chestie care ține de structura internă a PSD.

Acum mai este și o chestiune politică. În niciun caz nu se poate aștepta cineva ca domnul Marcel Ciolacu să nu știe că din impozitările progresive nu are cum să strângă mai mulți bani la buget, așa cum știe că în 2004 când aveam cote progresive, veniturile din acestea erau 2,6% din PIB, iar în 2007 ajunseseră cu cota unică la 3,8%, adică plus de 40% din PIB. Nu are cum să ajungă la mai mult.

În plus, mi-e imposibil să cred că domnul Ciolacu nu știe că zeci, poate chiar sute de

milioane de euro în plus, ar costa administrarea a câteva milioane de declarații fiscale suplimentar față de ceea ce se depune acum.

Pentru că una dintre virtuțile cotei unice este simplitatea în administrare și faptul că

poți întinde la maximum posibil reținerea la sursă.

Eu cred însă că, în momentul de față este și o acțiune de a arăta cine este șeful în

coaliția asta. Pentru că printre puținele lucruri cu care PNL-ul se poate mândri în fața

electoratului este cota unică făcută în 2004. Acum, domnul Ciolacu aproape că face o sacrificare ritualică a partenerului de guvernare. Pentru că dacă îl forțează să

cedeze, practic PNL-ul dispare. Este miza nespusă a președintelui Ciolacu”, a explicat

Gabriel Biriș.

Claudiu Năsui: ”O soluție proastă la o problemă inventată și creată tot de ei”

Deputatul Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în cabinetul Florin Cîțu spune că

această impozitare progresivă se poate aplica în zona de vest a Europei pentru că acele state pot să susțină astfel de cote. Pentru România nu este o soluție bună.

”Ideea de bază este de a se obține mai mulți bani. Însă, impozitarea progresivă este o soluție proastă la o problemă inventată și creată tot de ei. Problema este deficitul, anume faptul că statul cheltuie mai mult decât încasează. Dar acest lucru se întâmplă din cauza faptului că au explodat cheltuielile pentru că veniturile au tot crescut.

Însă nu este popular să spunem că mărim impozitele așa că taxarea este mai echitabilă, consolidare fiscală și impozitare progresivă.

Principalul argument pe care îl dă Marcel Ciolacu pentru introducerea impozitării progresive este că așa este și în alte țări din Vest. Într-adevăr, așa este. Numai că acele țări din Europa de Vest mai au și alte caracteristici față de România și anume că sunt mult mai bogate. Una e să aplic impozite mai mari când ești foarte bogat și poți să suporți și una este să aplic țărilor mai sărace cum sunt cele din estul Europei. Din acest motiv avem cotă unică mai mult în Europa de Est decât în Europa de Vest”, a explicat fostul ministru al Economiei.

”Banii din impozitarea progresivă vor ajunge în sporuri și privilegii, la stat„

Specialistul crede că dacă se va aplica această impozitare progresivă, banii colectați vor ajunge tot în sporuri și privilegii pentru cei de la stat.

”Unde vom vedea banii din impozitarea progresivă? În vom vedea unde îi vedem și acum, la stat. Adică privilegii, salarii, sporuri, PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală). Statul pe asta dă sumele acestea discreționare. Bine, mai este și partea de pensii care este mare. Banii de la pensii nu sunt discreționari, în sensul că dacă minstrul Muncii are un buget mare nu prea are ce să facă cu el pentru că pensiile se calculează după un punctaj, după o formulă, este destul de reglementat. În schimb, Ministerul Dezvoltării, de exemplu, poate să-i dea ”din pix” unde vrea el”, a mai explicat Năsui.

Se poate colecta o sumă atât de mare din această taxare suplimentară cât să acopere problemele financiare? Claudiu Năsui spune că orice creștere de taxe îi va alunga din țară pe investitori și muncitori.

”De câte ori s-a încercat lucruri de acest fel în România oamenii au reacționat. Când au crescut accizele la diverse produse, a crescut piața neagră. Taxele mari gonesc contribuabilii de obicei. Îi gonesc din țară și din România nu numai investitorii sunt ”alungați”, ci și forța de muncă. Noi avem o rată foarte mare de români care pleacă să

muncească în străinătate.

În mediul rural vedem deșertificare. Sunt sate întregi care nu mai au forță de muncă, tinerii pleacă în alte țări. Trimit, într-adevăr, bani acasă, își construiesc locuințe în România și este foarte bine acest lucru. Problema este de ce nu muncesc oamenii aceștia în România. Răspunsul este tot în ceea ce privește taxarea, iar dacă vei crește taxele mai mult, nu se vor întoarce.

Dimpotrivă vor pleca și mai mulți”, a explicat deputatul.

Evazionistul nu o să treacă la ”alb” pentru că îi cresc taxele

Specialistul a mai precizat că România nu are în prezent taxe mici, ci ”suntem, de fapt, campioni europeni, avem cele mai mari impozite pe salariul minim din toată Europa”.

”Dacă ne uităm pe profit, noi suntem la 16% impozit, bulgarii sunt la 10%, ungurii sunt la 9%. Noi avem, de fapt, o problemă în ceea ce privește colectarea. Adică banii aceia pe care îi strângi, nu îi iei de la toți pentru că unii și-au făcut diverse subterfugii, că ANAF-ul este ineficient, că este corupție, etc.

Dacă se cresc taxele, plătesc tot cei care muncesc și plătesc. Adică evazionistul nu o să se ducă la ”alb” când cresc taxele. Se duce la ”alb” când scad taxele pentru că nu mai rentează riscul.

Și mai ține și de birocrație. Noi cu cotă unică reușim să fim foarte birocrați, cu cotă progresivă, acest lucru crește automat birocrația și complexitatea fiscală. O să fie și mai rău.

Uitați-vă la ce s-a întâmplat în construcții. Este foarte relevant. Acolo au scăzut taxele pe muncă la jumătate. De la 42% la 21,75%. Ce s-a întâmplat acolo? Statul român a ajuns să ia mai mulți bani din sectorul construcțiilor decât lua înainte cu taxe duble. Și munca la negru aproape că a dispărut total. Pentru că la negru se câștigă foarte puțin mai mult decât la alb. Nu mai rentează munca la negru pentru că nimeni nu vrea să fie evazionist de dragul de a face evaziune”, a mai arătat Năsui.

Adrian Bența: ”Cu siguranță se va umple țara de PFA-uri și de microîntreprinderi care de fapt sunt salarii mascate”

Consultantul financiar Adian Bența avertizează asupra categoriilor socio-profesionale care vor fi vizate de aceste impozitări. Salariul va scădea cu aproximativ 8% pentru salariații care nu au facilități fiscale, iar cei cu profesii independente și patronii de firme vor fi nevoiți să găsească portițe pentru a scăpa de taxarea suplimentară.

”În primul rând, când discutăm despre impozitarea progresivă trebuie să discutăm despre categoriile socio-profesionale ce vor intra în sfera acesteia.

Dacă ne raportăm la salariați, cu siguranță vom vedea la reduceri de salarii în momentul în care cota de impozitare va crește de la 10%, cât este acum, la o preconizată 18%. Deci vor scădea salariile cu aproximativ 8% pentru acele categorii de salariați care nu au facilități fiscale, adică unde se plătește impozitul pe salarii.

Dacă ținem cont că mai există încă 35% asigurări sociale, contribuția la pensii de 25% plus contribuția la sănătate de 10% atunci mai vorbim de o taxare de 52% a forței de muncă, ceea ce poate să fie și un factor psihologic. Salariații vor spune că nu mai vor să muncească pentru că statul le ia mai mulți bani decât câștigă de fapt.

O a doua categorie socio-profesională este reprezentată de profesiile independente, unde de exemplu mă încadrez eu ca și consultant fiscal sau auditor sau unde pot să fie colegii avocați sau notari sau medici care lucrează în mod independent. Aici poți să spui că sunt niște categorii socio-profesionale care au venituri mai mari și pot să plătească niște taxe mai mari.

Numai că nimeni nu va vrea să plătească doar de dragul de a plăti niște taxe în plus. Aceștia se vor reprofila făcând aceeași activitate dar din perspectiva unor societăți de această dată. Transformându-se în microîntreprindere vor plăti niște taxe mai micuțe pentru că nu poți să schimbi dintr-odată tot sistemul fiscal.

Astăzi, ca și PFA, eu fac un cadou statului român, plătind niște taxe mai mari față de cele pe care le-aș plăti ca și microîntreprindere.

Apoi, putem discuta despre o a treia categorie de oameni: patronii de firmă. Poți să spui că fiind patron de firmă ai cel mai mic impozit de plată, cel pe dividend. Dar și patronii de firmă pot să spună că înainte de a lua dividendul a plătit impozit pe profit, a plătit impozit pe venitul microîntreprinderii și am plătit o mulțime de alte taxe pentru a

putea să își scoate un dividend.

Și apoi, se pune problema de ce ar vrea să mai facă afaceri dacă nu este recompensat în vreun fel. Până la urmă, patronii de firme mici și mijlocii duc greul acestei economii.

Prin urmare lucrurile sunt discutabile”, este de părere Adrian Bența.

”Egalitatea în fața legii, problemă de principiu”

Expertul a mai atras atenția asupra unei probleme. Faptul că s-au dat facilități noi unor categorii sociale și se vrea impozitarea suplimentară a altor categorii, nu pare o măsură logică.

”Mai este o problemă de principiu care ține de egalitatea în fața legii. Nu mai puțin de săptămâna trecută, vineri, s-a publicat în Monitorul Oficial o lege aplicabilă de la 1 iunie pentru încă circa 300.000 de salariați din agricultură și din industria alimentară.

S-au dat facilități noi: sunt scutiți pe impozitul pe venitul din salarii, sunt scutiți pe plata contribuția la sănătate și se reduce cu 21,25 % contribuția la pensii. Se pune întrebarea ce logică mai este să dai la unii facilități fiscale după care la ceilalți le introduci cotă de impozitare progresivă?”, a mai spus Bența.

”Când ai deficit de 7,5% din PIB, cota progresivă este praf în ochi”

Pe de altă parte, banii obținuți din impozitarea progresivă nu acoperă găurile din economie.

”În momentul în care au in deficit de 7,5% din PIB, ceea ce înseamnă vreo 90 de miliarde de lei cota progresivă este de fapt praf în ochi”, a mai arătat expertul.

Pe de altă parte, ”soluțiile nu sunt chiar atât de multe” pentru a face rost de bani. ”Fie reduci cheltuielile publice ceea ce pare destul de greu, fie majorezi taxele, ceea ce nu ne convine. Suntem, între ciocan și nicovală.

Orice procent de impozit mai mare de 10% duce la scăderea salariilor nete. Cu siguranță se va umple țara de PFA-uri și de microîntreprinderi care de fapt sunt salarii mascate”, a mai explicat Adrian Bența.