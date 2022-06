Cresc taxele și impozitele pentru cei care cumpără sau vând locuințe

Costurile pentru cei care vând sau cumpără o locuință s-ar putea modifica dramatic de anul viitor.

Potrivit noilor modificări la Codul Fiscal, pentru a strânge mai mulți bani la buget, Coaliția de guvernare vrea să impună taxe și impozite mai mari la tranzacțiile imobiliare. Cei mai afectați vor fi cei care vând sau cumpără în zonele rezidențiale scumpe, acolo unde imobilele sar de 90.000 de euro.

Ads

Potrivit observatornews.ro, plafonul pentru aplicarea unei TVA de 5% va scădea, de la 700.000 de lei cât este acum, la 450.000 de lei. Astfel, din 2023, este foarte posibil ca pentru locuinţele care valorează mai mult de 450.000 de lei să plătim TVA de 19%.

"În acest moment, el ar plăti, la 100.000 de euro, 5.000 de euro TVA. În eventualitatea în care se schimbă înapoi acest plafon, la 450.000 de lei, acest client va trebui să plătească 119.000 de euro, adică 14.000 de euro suplimentar. În condiţiile în care, în mai toate precontractele, preţul este prevăzut ca fiind preţul net plus TVA, TVA-ul în vigoare la data semnării contractului final", a declarat, pentru sursa citată, Daniel Tudor, antreprenor în imobiliare.

Scutirea de impozit acordată persoanelor fizice la vânzarea de proprietăți imobiliare ar urma să fie şi ea eliminată și se va reveni la sistemul utilizat până în anul 2017.

Ads

"Dacă am dobândit proprietatea mai devreme de un an şi o revând, atunci voi plăti un impozit de 3%, pentru că este clar că este un scop speculativ. Sau, dacă am o proprietate deţinută pe mai mult de doi ani, impozitul va fi 1%", a declarat și Adrian Benţa, analist fiscal.

Potrivit specialiștilor de pe piața imobiliară, cei care vor să își cumpere o casă nouă se vor gândi de două ori înainte de a face o tranzacție, iar pe termen scurt și mediu e posibil ca statul mai mult să piardă decât să câștige.