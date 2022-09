De ce se consideră rușii excepționali între națiile lumii. Aroganța fără margini este alimentată masiv din "izvorul" nazismului

Deciziile recente ale Estoniei, Letonia, Lituaniei și Finlandei de a interzice cetățenilor ruși să intre în țările lor cu vize turistice au provocat răspunsuri indignate din partea multora incluși arbitrar în ultima perioadă în categoria „ruși buni”. Această indignare merită o privire mai atentă.

Ca oponenți ai lui Putin și critici ai războiului declanșat împotriva Ucrainei, ei se arată furioși pe reticența vecinilor Rusiei de a-și deschide granițele. Răspunsul lor dezvăluie un punct nevralgic important în felul în care se văd chiar și cei mai sinceri și liberali ruși, consideră profesorul de sociologie Azamat Junisbai.

Acesta consideră că, în mod previzibil, „rușii buni” insistă de obicei să se refere la agresiunea Rusiei în Ucraina ca fiind războiul lui Putin, mai degrabă decât războiul Rusiei. Acest lucru îi absolvă în mod convenabil pe rușii obișnuiți de responsabilitatea pentru atacul oribil comis împotriva unei națiuni suverane. Dar este mai mult de atât.

Reacția lor indignată este o dovadă de primă mână a mentalității imperiale latente.

Incapacitatea cronică de a înțelege de ce vecinii Rusiei s-au săturat să primească un număr mare de ruși scoate la iveală faptul că inclusiv așa-numiții „ruși buni” nu reușesc să își vadă propria țară așa cum o văd vecinii lor: Ca o putere colonială nemiloasă și genocidară.

Faptul că până și cei mai feroce oponenți ai regimului lui Putin eșuează în această privință demonstrează potența continuă a mentalității imperiale în societatea rusă. Este grăitor faptul că ideea excepționalismului rus este profund interiorizată chiar și de către liberalii Rusiei.

O analiză în detaliu a rădăcinilor excepționalismului rusesc a fost realizată de cercetătorul Madi Kapparov, doctorand la London Business School.

Redăm, în continuare, analiza integrală:

"Ce este nazismul? Analiză făcută detașat de distragerile curente ale economiei și piețelor.

Nazismul este o formă de fascism întemeiată pe credința delirantă a unui grup de oameni, în general bazată pe etnie, ca fiind superior unui alt grup de oameni.

La fel și rușii, care sunt mesmerizați de teoriile excepționalismului lor etnic și de revizionismul istoric, promovându-și superioritatea etnică în toate aspectele, cred că sunt mai privilegiați decât orice altă etnie sau națiune din lume.

Rușii cred că nu li se aplică nicio regulă. Ei cred că pot face orice le place pentru că sunt excepționali.

Când URSS s-a prăbușit, noul guvern rus a luptat din greu pentru a deveni un stat succesor al Uniunii Sovietice.

La fel cum URSS a devenit un stat succesor al imperiului rus original, federația rusă a trebuit să devină un stat succesor al URSS.

Din punct de vedere ideologic, a fost esențial pentru ei să păstreze continuitatea imperială a excepționalismului și a superiorității culturale și istorice.

Fără succesiune, Rusia ar fi devenit egală cu fostele colonii, precum Ucraina, Kazahstan, etc. Acest lucru era pur și simplu inacceptabil pentru ruși. Și-au menținut, de asemenea, militarismul vechi de secole, parte integrantă în viziunea lor despre excepționalismul rusesc la nivel mondial.

În anii 1990, Rusia era într-o situație economică dificilă și era complet irațional să mențină o armată uriașă și un arsenal nuclear mare. Dar a fost, din punct de vedere cultural și ideologic, o necesitate absolută pentru ruși. De ce? Face parte din credința lor legată de excepționalism.

Cu mult înainte de Putin, s-a întâmplat războiul din Transnistria. Rușii nu au avut atunci nicio îndoială despre necesitatea „protejării separatiștilor etnici ruși” în Moldova, pe care imperiul i-a mutat acolo de-a lungul anilor. Cu toate acestea, doar câțiva ani mai târziu, au intrat în război cu separatiștii ceceni.

Transnistria era acceptabilă, în timp ce separatismul cecen, o mișcare de eliberare, era inacceptabil pentru ruși. Rușii nu își aplică nicio regulă. Vedeți, ei cred că sunt speciali, excepționali și superiori restului lumii.

Independența Ceceniei a fost o idee absolut respingătoare pentru ruși. Negocierile cu cecenii au fost absolut inacceptabile pentru cetățeanul rus de rând, până la înfrângerile militare majore și tensiunile economice din 1996. Rușii s-au întors în 1999 pentru a-i pune pe „sălbătici” ceceni la locul lor.

