Creșteri de până la 20% anul acesta pe piața imobiliarelor. Cum ”ajută” autoritățile locale la explozia prețurilor

Citeste toate textele scrise de Razvan Cuc pentru Ziare.com

2022 este și va rămâne un an marcat de pandemie – fenomen care in economia globală a adus deja o inflație generalizată, fără precedent in istoria globală.

Ca atare și in Romania simțim fenomenul de inflație, care dincolo de coșul zilnic a adus deja creșteri semnificative la materialele de construcție și carburanți.

Acest fenomen deja prezent in viețile noastre – inflația - va fi dublat ca și efect de recentele majorări explozive ale prețurilor la energie electrică și gaze, care vor impacta toate ramurile economiei și implicit o parte dominantă a componentelor de cost din construcții.

Deși greu de anticipat, prin informațiile colectate de cei 800 de colaboratori activi ai companiei în care activez la nivelul întregii piețe imobiliare românești, vedem pentru 2022 o creștere semnificativă a prețurilor apartamentelor noi, de peste 10% in medie, urmând ca și restul pieței imobiliare să urmeze acest trend.

Ads

Un alt element care contribuie și el la creșterea prețurilor in marile orașe vine dintr-o birocratizare excesivă pe care dezvoltatorii o reclamă la adresa administrațiilor locale – primăriile si consiliile județene – și care îngreunează sever eliberarea autorizațiilor de construire, frânând astfel ritmul de livrare de noi unități locative, care sub presiunea cererii contribuie la creșterea prețurilor.

Începutul de an a adus o precauție suplimentară in comportamentul unor dezvoltatori care, din cauza creșterii galopante a costurilor de construire, au oprit vânzările din fazele de șantier, construiesc acum “pe stoc” și amână vânzările până în faza finală de execuție, când au o perspectivă clară a costului final și pot controla marjele prin prețul de vânzare “la gata”.

Ads

Într-un scenariu mai pesimist/realist de evoluție al prețurilor, ținând cont de creșterile de peste 100% din ultimul an la o mare parte din componentele cheie ale materialelor de construcții – ca de exemplu fierul, lemnul, sticla, cărămida și altele - putem vedea aprecieri și de peste 20% în unele orașe și pe unele segmente ale pieței imobiliare.

Imobiliarele însă vor rămâne in continuare poate cel mai popular vehicul de transport al valorii și conservare a capitalurilor in timp, fapt ce va continua să atragă investiții de toate calibrurile - de la cele personale si familiale, până la investitori instituționali globali - ceea ce va crea o presiune suplimentară in piață.

Astfel, 2022 va fi un an interesant, plin de incertitudini, însă cu multe oportunități potențiale pentru jucătorii informați și cu apetit la risc – motiv pentru care cred necesară consultarea unui agent imobiliar profesionist, angajat pentru o reprezentare exclusivă, care astfel poate să contribuie decisiv la realizarea unei tranzacții de succes.

Răzvan Cuc este antreprenor din anii ’90, iar din 2013 dezvoltă subsidiara autohtonă a master francizei RE/MAX, cea mai mare rețea națională si globală de agenți imobiliari profesioniști.