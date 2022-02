Cluj-Napoca, cea mai dinamică piață imobiliară din țară. Oportunități sau amenințări?

Cluj-Napoca este orașul cu cea mai mare dinamică de dezvoltare din Transilvania, probabil și din România, din unele puncte de vedere, cât și orașul cu cea mai “tânără” populație din țară.

Clujul rămâne un “hub” de top in Romania, ca un magnet regional administrativ și un Silicon Valley autohton, atrăgând constant noi tineri locuitori cât și o serie de noi investitori.

Sub presiunea unei creșteri demografice accelerate, dar și a unor venituri record din industria IT, prețurile din piața imobiliară bat record după record, lună după lună.

Pentru ca presiunea pe prețuri să se tempereze, singura soluție ar fi livrarea de noi unități într-un ritm ridicat, cu volume care să dubleze cel puțin livrările din ultimii ani.

Această “pârghie” stă însă in mare măsură la autorități, care acum îngreunează emiterea de autorizații printr-o serie de procese birocratice, tot mai anevoioase an de an - studiile de trafic fiind un exemplu.

Cred că dezvoltarea infrastructurii, așa cum e planificată de autorități într-un master plan coerent, cu trenul metropolitan și autostrada urbană ca și cap de afiș, urmate de mult mediatizatul metrou, dar și de alte reconfigurări in intravilan ce se așteaptă a fi aduse de un Plan Urbanistic General în proces de revizuire, ar putea “deschide” pe termen mediu noi arii largi de dezvoltare pentru proiecte rezidențiale ample, ca o infuzie de “stocuri” în piață.

Altfel, presiunea cererii va fi greu de compensat și preturile vor continua să se aprecieze cu același ritm accelerat in zona metropolitana a Clujului.

Însă aceste noi “supape rezidențiale” nu vor putea fi activate decât pe termen lung, ceea ce determină dezvoltatorii să crească prețurile constant - mai ales acum sub presiunea unui nou factor iminent = INFLAȚIA.

Pe termen foarte lung Clujul promite o dezvoltare demnă de o metropolă europeană, cu previziuni de a depăși un milion de locuitori în 10 ani, punând în față multe oportunități ale pieței imobiliare.

Răzvan Cuc este antreprenor din anii ’90, iar din 2013 dezvoltă subsidiară autohtonă a master francizei RE/MAX, cea mai mare rețea națională si globală de agenți imobiliari profesioniști.

