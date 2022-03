Ilinca Vandici este una dintre vedetele autohtone care debordează de optimism și voie bună.

Ea petrece acum o vacanță în Maldive, de unde și-a încântat fanii cu fotografii apetisante și următorul mesaj:

“Cand aveam 5 ani, mama mi-a spus ca fericirea este cheia vietii. Cand am mers la la scoala, mi s-a cerut sa scriu ce vreau sa fiu cand voi creste mare. Am scris ca vreau sa fiu fericit. Ei mi-au spus ca nu am inteles sarcina, eu le-am spus ca ei nu au inteles viata.” (John Lennon)🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Să vă gândiți la asta și să aveți o zi frumoasă! Eu va trimit un zâmbet și o raza de soare! ❤️❤️❤️

Postarea ei a strâns în câteva minute mii de aprecieri.