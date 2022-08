Poveștile US Open: Ilie Năstase a fost primul jucător din lume care a acceptat să joace cu un transgender

Ilie Năstase este o figură aparte în istoria tenisului, având experiențe la care alți jucători nici nu se pot gândi.

Una dintre ele datează din 1979, de la ediția din acel an de la US Open. Nasty era deja un nume mare în tenisul mondial și se îndrepta spre finalul carierei. Stătea în SUA și se bucura de popularitate imensă.

Fire nonconformistă, Năstase a acceptat să joace alături de un transgender, bifând astfel încă o premieră în tenis. El a făcut pereche cu Renee Richards, fostă Richard Raskind, prima jucătoare transsexuală din tenis, alături de care a ajuns până în semifinale de dublu mixt.

În 1975, Richard, care era medic oftalmolog, a decis să își schimbe sexul, devenind astfel Renee Richards. “Eu îl ştiam deja din perioada când evolua la masculin. După ce a devenit femeie, nimeni nu mai voia să joace alături de... ea! Eu am acceptat şi nu-mi pare rău. Am ajuns împreună până în semifinalele US Open”, a povestit “Nasty”, în 2011, pentru libertatea.ro.

“Îmi aduc aminte că era cu un cap mai înaltă decât mine, iar laba piciorului ei era de două ori mai mare decât a mea. Era o jucătoare talentată. Relaţia noastră era strict legată de tenis. Nu vorbeam prea multe între noi, iar în timpul turneului ne schimbam în vestiare separate. Probabil că ea venea gata îmbrăcată de acasă”, a mai dezvăluit Năstase.

În timpul unui meci, Ilie e a primit o palmă prietenească pe spate de la Renee, iar el s-a prăbuşit la pământ, ca şi cum ar fi fost lovit puternic cu forţă, moment savurat din plin de public.

La aceeași ediție, Renee Richards a ajuns în turul III la simplu feminin și tot în acel an s-a clasat pe cea mai bună poziție a carierei, locul 20 WTA.

După retragerea din tenis, ea a antrenat-o pe Martina Navratilova, la două dintre titlurile de la Wimbledon câștigate de aceasta.

Ulterior, ea s-a întors la medicină, devenind director al unei clinici de oftalmologie din New York. În vârstă de 88 de ani, Renee trăiește acum într-un orășel din apropierea metropolei americane.