Ilie Năstase e din nou în centrul atenției, după un scandal în care a fost prins băut la volan, urmând unul conjugal.

Din spusele soției sale, Năstase a plecat de acasă și s-a mutat cu fratele său în apartamentul acestuia.

„Cam de două luni așa, Ilie stă acum într-un apartament, cu fratele lui, cu șoferul lui, el știe. Eu mi-am dorit întotdeauna să locuim împreună, dar, iată, că nu s-a putut.

Eu stau în apartamentul meu. De când cu episodul acela urât, când am sunat la 112, eu am încercat să-mi iau un apartament ca să pot fugi acolo, în caz de ceva se întâmplă. Am luat frica.

Ilie primește tot felul de telefoane noaptea! Da oricum, el de felul lui, nu prea stă pe acasă! Se îmbracă dimineața și pleacă și mai vine noaptea târziu!

El este foarte libertin de felul lui! Dar eu l-am lăsat în pace, să fie cum vrea el. El pleacă când vrea, vine când vrea! Așa e el! Eu nu am știut că va fi așa, atunci când m-am băgat în căsnicia asta. Eu am avut o căsnicie lungă, fericită, cu fostul meu soț. Aveam cu totul altă părere despre mariaj. Am tot încercat, însă, să-l iau pe Ilie așa cum e el, cu ciudățeniile lui.

Ce să zic eu acum?! Atunci când nu mai există comunicare cu celălalt partener, când unul stă mai mult singur, cum e cazul meu, se duce totul de râpă, nu?! Nu prea mai e căsătorie asta!

Am stat până acum că am zis sa fiu om, să aibă și el pe cineva în caz că, Doamne ferește, i se întâmplă ceva! Are o vârstă totuși! I-am și zis: Ilie, nu mai bea!

Să-l țină Dumnezeu sănătos și să-i lumineze mintea! Eu le duc pe toate, ca de obicei, dar, sincer, nu știu cât o să mai rezist în situația asta!”, a povestit Ioana pentru Click!

Ioana Năstase este cea de-a cincea soție a lui Ilie Năstase, cei doi fiind împreună din 2017. Discuțiile și certurile dintre ei au fost nenumărate în ultimii ani, dar în ciuda acestui lucru ei au rămas împreună.