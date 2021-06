Ioana Nastase nu mai divorteaza de Ilie Nastase.

Cei doi au revenit la sentimente mai bune si au ales calea impacarii.

Ioana Nastase a fost cea care a intentat actiune de divort in martie, dar acum, cu doua zile inaintea infatisarii la Tribunalul Hirsova, tot ea si-a retras cererea.



"Am renuntat la divort. Mi-am retras cererea saptamana trecuta. In aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat ca nu trebuie sa divortez. Pentru Ilie a fost o mare surpriza cand i-am spus decizia mea.

Va mai spun ca am facut-o pentru ca acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la varsta la care are nevoie de ajutor si din pacate nu are pe nimeni in preajma lui care sa i-l ofere. Prietenii iti sunt aproape cand ti-e bine sau la distractii, insa nimeni nu-l intreaba daca are nevoie de un doctor sau daca a mancat ceva", a spus Ioana Nastase pentru click.

Ilie Nastase si sotia sa au avut parte de o dragoste cu nabadai.

La inceputului anului 2021, Ioana Nastase a sunat la 112 pentru a cere ajutor si a reclama faptul ca a fost agresata de sotul sau.

Spiritele s-au calmat, iar ce doi s-a impacat acum.