Ilie Năstase a fost externat din spital și povestește experiența Covid 19

Ilie Năstase a fost nevoit să stea în spital după ce a contactat Covid 19, el fiind internat la Matei Balș, în Capitală.

Fostul mare tenismen a trecut cu bine prin boală și a fost externat,povestind cum a fost experiența sa cu acest virus.

„Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă”, a declarat Ilie Năstase, pentru impact.ro.

„Am avut o anume medicamentație și ea a avut rezultate. Atunci, pe durata internării, nu acum, când am revenit acasă! Dar nu am avut febră, nici acum, nici atunci, ci doar o tuse care m-a chinuit pentru o vreme. Și chiar dacă s-a dovedit că vaccinul nu m-a ferit complet de boală, fără el probabil că aș fi avut mai mult de tras. Și unii medici mi-au spus că dacă nu eram vaccinat, era foarte posibil să fi făcut o formă mai gravă. Eu am preferat să mă vaccinez cu JohnsonJohnson ”, a mai spus fostul jucător de tenis.