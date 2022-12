Gest extrem anunțat de Ilie Dumitrescu față de Austria! Forma de protest pe care a ales-o fostul internațional

Respingerea aderării României la zona Schengen continuă să genereze forme de protest față de Austria, țară care s-a opus.

Și fostul internațional Ilie Dumitrescu a ales o formă de a-și exprima dezamăgirea și a anunțat că nu va mai călca în Austria.

”Eu nu mă mai duc nici în escală în Austria. Nu o să mai merg niciodată în Austria, nici pe la Viena, nicăieri. E o reacție normală! Eu aveam câte o nebunie, făceam escală la Viena ca să mănânc și să beau ceva din aeroport.

Mergeam special și de acolo zburam unde trebuia. Am respectat, mă bucuram de toate zonele astea frumoase și am fost tratați așa. E punctul meu de vedere, nu mă supăr pe niciun popor. Noi am făcut niște progrese. Așa am simțit eu ca român”, a transmis Ilie Dumitrescu, la emisiunea Fotbal Club, de la Digisport, acolo unde este invitat permanent.