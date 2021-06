Ilie Dumitrescu sterge pe jos cu presedintele FRF, Razvan Burleanu, dupa meciul Franta - Elvetia, de pe Arena Nationala.

Fostul fotbalist al nationalei a fost prezent pe stadion la meciul din optimile EURO si a ramas dezamagit de faptul ca Romania nu s-a calificat la Campionatul European de fotbal.

Ads



"Omului (n.r - Razvan Burleanu) ii merge foarte bine. Daca mai putea sa candideze inca 15 ani, statea si 20. Deci daca membrii sunt fericiti, ce mai conteaza ce spuneti voi sau ce simtim noi cand a inceput sa strige tot stadionul Romania? Eu am apucat chestia aia in teren. La meciurile nationalei eram in teren. Am simtit. La fel am inceput sa ma bucur aseara.

Pentru ei, probabil ca n-au niciun fel de emotie, stiu ca sunt asigurati inca 20-25-30 de ani. Sa fie sanatosi, e momentul lor. Nu intereseaza pe nimeni. Nu conteaza, 15 mingi, un pix, niste maiouri, niste jaloane, doua porti, un teren d-ala de minifotbal, la revedere, s-a terminat.

Comitetul Executiv, Adunarea Generala, toata lumea... inca 15-20 de ani! La revedere cu tot, nu ne mai facem niciun stres si nicio problema cu asta. M-ai provocat cu asta.

Intereseaza pe cineva de la fotbal feminin ce se intampla cu nationala Romaniei? Intereseaza pe cineva de la vreo asociatie (n.r - AJF) din asta? Daca primeste... nici nu stiu ce se mai da pe acolo. Cand a inceput stadionul ala sa strige Romania, eu imi aduceam aminte de trairea avuta in teren", a spus Ilie Dumitrescu la Digisport.

Selectionerul Frantei, dupa eliminarea de la Bucuresti: "Ne doare". Ce-a spus despre penalty-ul decisiv ratat de Mbappe

Razvan Burleanu este presedintele FRF din 2014 si este atacat de fostii mari fotbalisti romani din cauza rezultatelor proaste ale nationalei.