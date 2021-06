Presedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, a vorbit, duminica, despre alegerile interne din PNL si este de parere ca Congresul va valida si pozitia administrativa a celui care va castiga competitia, fie ca este premierul, fie ca este presedintele Camerei Deputatilor. "Cand un candidat nu este recunoscut de partidul lui, i se stirbeste autoritatea", afirma Bolojan, care spera, insa, ca va exista o competitie in PNL care "sa nu faca ca lucrurile sa nu mai poata functiona".

"In lumea politica, nu exista o singura data sa fii perdant si dupa aceea iesi. In lumea politica avem exemple istorice - si din Romania si din alte tari - poti sa pierzi alegeri si dupa care poti sa castigi. Ganditi-va la presedintele Emil Constantinescu de exemplu. Deci nu inseamna ca daca ai pierdut niste alegeri in anumite conditii nu mai poti reveni dupa aceea in politica. Ramane de vazut asta. E clar ca, in general, e bine sa nu pierzi de foarte multe ori pentru ca devii un perdant si oamenii nu se mai raporteaza la tine", a declarat Ilie Bolojan, duminica, la Prima TV.

Liderul PNL Bihor a vorbit si de implicarea presedintelui Romaniei in alegerile interne ale PNL:

"Nu cred ca trebuie sa se implice, dar trebuie sa discutam deschis si aceasta chestiune. Intotdeauna intre presedintele Romaniei si partidul presedintelui, chiar daca nu a fost o legatura explicita sau chiar daca presedintele nu este pasionat de ceea ce se intampla in detaliu in partidul respectiv, totusi, o parte din membrii partidului, din oamenii de decizie, se uita sa vada cam ce ar dori presedintele Romaniei. Probabil, oricum, o parte din colegi se uita sa vada daca s-ar da un semnal poate implicit, nici intr-un caz explicit, deci e posibil sa se intamle treaba asta si asta este o chestiune pe care am vazut-o in ultimii 20 de ani".

Bolojan crede si ca ar trebui sa existe un parteneriat intre seful statului si premier, pentru a avea reforme.

Intrebat daca Florin Citu mai poate ramane premier, in cazul in care pierde alegerile din partid, Bolojan a raspuns: "Din punctul meu de vedere, Congresul este si o chestiune de validare pe pozitia administrativa pe care o ocupi, nu doar un congres politic, pentru ca in momentul in care un candidat nu este recunoscut de partidul lui, va puteti da seama ca i se stirbeste autoritatea. Ori, neavand autoritate, indiferent cine ar fi in situatia asta, nu mai poate fi eficient pe pozitia administrativa pe care o ocupa. Deci, cred ca va fi un efect. Ce vor face, colegii care candideaza, dupa aceea, in pasul doi, cel care pierde, asta va ramane la decizia lor, dar in mod cert va fi o afectare".

Intrebat, de asemenea, daca este de parere ca in cazul unui castig al lui Ludovic Orban, la Congres, acesta va reveni pe functia de premier, Bolojan a raspuns ca nu stie daca Orban si-ar dori sa revina pe aceasta functie.

"De obicei, aceste competitii politice, chiar si in interiorul unui partid, nu sunt doar o defilare si o chestie de scrima. De multe ori lucrurile degenereaza. Sper sa nu ajungem acolo, pentru ca nu suntem in opozitie, in asa fel incat ce se intampla in PNL sa aiba efecte in 2024. Ceea ce se intampla in PNL are efecte in guvernarea tarii, maine, poimaine, deci trebuie gandita o competitie care sa nu faca ca lucrurile sa nu mai poata functiona. Nu stiu daca domnul Orban, intr-o asemenea ipostaza, si-ar dori sa revina, dar eu sper ca din aceasta competitie, relatiile dintre cei care concureaza, sa ramana la un nivel normal", a declarat Ilie Bolojan.

Congresul PNL va fi organizat in luna septembrie, iar pentru functia de presedinte s-au anuntat doi candidati: Ludovic Orban - actual lider al PNL si presedinte al Camerei Deputatilor si Floirn Citu - actual premier al Romaniei.