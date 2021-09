Liderul liberal Ilie Bolojan susține alipirea localității Ţinteşti de municipiul Buzău: ”Am jucat acum 5 ani în acest film”

Șeful Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan, susține la Buzău referendumul prin care primarul Constantin Toma (PSD) încearcă să alipească localitatea sa natală, Ţinteşti, de municipiul Buzău.

Bolojan a afirmat, într-o conferinţă de presă, că a venit la Buzău pentru a susţine referendumul din trei motive: pentru că, personal, crede în acest proiect, din respect pentru cetăţenii Buzăului şi din respect şi prietenie pentru primarul Toma.

Totodată, Bolojan a dezvăluit greşelile pe care el, personal, le-a făcut în urmă cu 5 ani, atunci când a organizat un referendum prin care a încercat alipirea comunei Sânmartin de municipiul Oradea, al cărui primar era la acea vreme.

"Greşeala mea, de fapt, a fost pe două componente: pe de-o parte pentru că m-am concentrat să demontez în comuna respectivă toate fake-urile pe care le aruncau «oamenii de bine» acolo, cum că se vor mări impozitele, că oamenii nu vor mai putea creşte animalele. M-am concentrat şi am făcut toată campania din casă în casă în comuna respectivă şi am făcut o eroare, nu m-am concentrat pe reşedinţa de judeţ, să-i îndemn pe oameni să meargă la vot. Am neglijat oraşul. În municipiul Buzău, problema nu va fi votul, ci prezenţa, mobilizarea care este vitală. Am avut 53.000 de persoane care au votat şi-mi trebuiau prezenţi 56.000 de oameni. 99 la sută au votat «da», dar referendumul nu a fost validat. Ştiu ce am păţit pentru că am jucat acum 5 ani în acest film şi am zis cu toată corectitudinea, fără vreun interes, fără chestiuni politice sau personale, merită sa fac acest lucru, să vin la Buzău, să susţin referendumul", a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan va fi prezent, miercuri seara, alături de primarul Buzăului, Constantin Toma, la o dezbatere publică pe tema referendumului, într-unul dintre cele mai mari parcuri din oraş.

Referendumul prin care se încearcă unirea Buzăului cu Ţinteştiul va avea loc în 26 septembrie.