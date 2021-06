Ilie Bolojan anunta un parteneriat cu judetele Alba si Cluj pentru dezvoltarea unui traseu turistic in Apuseni

Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, a anuntat joi, 24 iunie, un parteneriat cu judetele Alba si Cluj pentru dezvoltarea zonei Muntilor Apuseni ce consta in modernizarea traseului rutier "Padis/ Apuseni". "Ne propunem sa valorificam potentialul turistic al zonei carstice a Muntilor Apuseni, sa promovam traditiile si specificul local si sa conservam natura", a scris acesta pe Facebook.

"Am convenit cu presedintii Consiliilor Judetene Alba si Cluj, Ion Dumitrel si Alin Tise, incheierea unui parteneriat pentru a dezvolta zona Muntilor Apuseni. Acest acord inseamna o viziune si un plan comun pentru amenajarea si modernizarea traseului rutier "Padis/ Apuseni" situat administrativ in cele trei judete.

Ne propunem sa valorificam potentialul turistic al zonei carstice a Muntilor Apuseni, sa promovam traditiile si specificul local si sa conservam natura.

Dupa ce vom aproba acordul de parteneriat prin hotarari ale fiecarui Consiliu Judetean, in sedinta ordinara de la finalul acestei luni, urmeaza sa avem o prima intalnire de lucru in cursul lunii iulie. Atunci vom semna efectiv acordul.

Consiliul Judetean Bihor lucreaza in prezent la studiile topografice pentru drumul dintre Padis si Ic Ponor si urmeaza ca in cursul lunii iulie sa se realizeze si studiile geologice, in asa fel incat la finalul lunii august sa avem studiul de fezabilitate finalizat. Aceste studii au fost intarziate din cauza faptului ca stratul de zapada nu ne-a permis sa lucram in primavara. Detaliile legate de al doilea drum care leaga Platoul Padis de Garda de Sus urmeaza sa fie clarificate la intalnirea din iulie", a anuntat Ilie Bolojan.