Haos într-un magazin Ikea din China. Autoritățile au vrut să-l bage în carantină cu tot cu angajați și clienți VIDEO

Autoritățile sanitare din China au încercat sâmbătă, 14 august, să închidă un magazin Ikea și să-i pună în carantină pe cei care se aflau acolo după ce ce s-a aflat că în interior a fost un contact direct al unui pacient COVID-19.

Anunțul despre închiderea rapidă i-au făcut pe cumpărători să fugă și să țipe în efortul de a ieși din clădire înainte ca ușile să fie încuiate, potrivit bnnbloomberg.ca.

Some ppl forced their way out for fear of being sent to concentration camps, but there is actually nowhere to escape under #AmazingChina’s digital surveillance pic.twitter.com/MWpbTOJ3kz— Donna Wong💛🖤 (@DonnaWongHK) August 14, 2022