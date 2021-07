O filmare din 2018, in care fostul presedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, isi stapaneste cu greu entuziasmul in momentul in care preia biroul de sef al statului dupa renovarea sediului Presedintiei, a fost facuta publica de jurnal.md.



"Moment istoric, prima data ma asez in fotoliul asta", a spus Igor Dodon extrem de incantat de postura ocupata.

Potrivit jurnal.md, imaginile au fost filmate pe 19 decembrie 2018, de catre consiliera presedintelui de atunci, Rita Manole.

"De sfantul Nicolae, intr-un ceas bun", comenteaza femeia pe fundal.

"Cum? Imi sade bine?", o intreaba Dodon foarte mandru de el.

"Foarte. Chiar frumos birou", ii raspunde ea.

"Asa ca, baieti...", zice Dodon, plimbandu-se prin birou.

Igor Dodon a fost presedinte al Republicii Moldova in perioada 23 decembrie 2016 si 24 decembrie 2020.





Ultima zi de campanie electorala in Republica Moldova



Pregatirile pentru alegerile parlamentare anticipate de duminica, 11 iulie, in Republica Moldova au intrat in linie dreapta, vineri fiind ultima zi in care candidatii isi mai pot face campanie electorala, relateaza mass-media de peste Prut.

Comisia Electorala Centrala de la Chisinau le-a reamintit candidatilor ca este strict interzisa campania electorala in ziua dinaintea alegerilor si in ziua scrutinului.

Astfel, sambata si duminica nu va fi permisa aparitia candidatilor in emisiuni televizate sau radiofonice, dar aceasta interdictie nu se refera la informatiile deja plasate pe internet si pe afisele expuse anterior, noteaza Agora.md.

Candidatii nu pot efectua virari in/din contul cu mentiunea "Fond electoral".

Continuarea campaniei electorale in cele doua zile de catre mass-media, candidati si cetateni constituie contraventie administrativa si se sanctioneaza cu amenda de la 750 la 1500 de lei aplicata persoanei fizice ori cu amenda de la 1750 la 2500 de lei, aplicata persoanei cu functie de raspundere sau concurentului electoral, conform Agora.md.

In total 23 de competitori au fost inregistrati de Comisia Electorala pentru cele 101 mandate din parlamentul de la Chisinau. Intre acestia, doua blocuri electorale, 20 de partide politice si un candidat independent.

Principalii favoriti - conform sondajelor - sunt Partidul Actiune si Solidaritate (PAS, de dreapta, proprezidential) si Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS). Sanse sa intre in parlament au de asemenea Blocul electoral "Renato Usatii", al fostului primar al orasului Balti, un controversat om de afaceri, care nu-si ascunde legaturile cu lumea interlopa din Rusia, precum si Partidul Sor, al fostului primar al Orheiului, Ilan Sor, care reprezinta interesele populatiei rusofone.

De altfel, Ilan Sor nici nu se afla pe teritoriul republicii, fiind dat in cautare internationala dupa ce a fost inculpat in Dosarul "Furtul miliardului" privind deturnarea a circa un miliard de dolari din sistemul bancar al republicii intre 2012 si 2015, conform publicatiei Anticoruptie.md.

O noutate a acestor alegeri este participarea filialei Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) din Republica Moldova, pe liste comune cu trei formatiuni unioniste: Uniunea Salvati Basarabia, Partidul Popular Romanesc (PPR) si Partidului Liberal (PL).

Pragul electoral pentru partide este de 5%, iar pentru blocuri electorale de 7%.

Vor fi deschise 2.150 de sectii de votare, dintre care 150 in afara tarii si 41 pentru cetatenii cu drept de vot din localitatile din stanga Nistrului. Pentru a fi considerate valabile, la alegeri trebuie sa participe nu mai putin de 1/3 din numarul total al alegatorilor, conform Alegeri.md.