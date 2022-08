Surpriză de proporții la WTA Toronto. Cine e jucătoarea care a ”dereglat-o” pe lidera mondială Iga Swiatek

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul unu mondial, a fost învinsă de brazilianca Beatriz Haddad Maia, cu 6-4, 3-6, 7-5, joi, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari.

Swiatek a suferit astfel a doua sa înfrângere în ultimele patru meciuri jucate, după ce s-a oprit în sferturi la Varşovia.

Poloneza a încheiat la începutul lunii iulie o serie de 37 de meciuri câştigate la rând şi şase titluri cucerite, la Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma şi Roland Garros.

Swiatek a fost descrisă de AFP ca fiind ''fără idei, cu un joc dereglat şi doar cu combativitatea amintind de valoarea sa''. Poloneza a comis nu mai puţin de 9 duble greşeli, suferind mult la serviciu, una dintre principalele sale arme.

🇧🇷 Beatriz Haddad Maia shocks World No.1 Swiatek 6-4, 3-6, 7-5 to advance to the quarterfinals! #NBO22 pic.twitter.com/PHsqHcal94— wta (@WTA) August 11, 2022