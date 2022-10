Premiul care a dat-o pe spate pe Iga Swiatek la San Diego: ”E cel mai tare” FOTO

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul unu mondial, a câştigat turneul WTA 500 de la San Diego (California), dotat cu premii totale de 757.900 de dolari, duminică, după ce a învins-o în finală pe croata Donna Vekic, cu 6-3, 3-6, 6-0.

Swiatek şi-a trecut cu această ocazie în palmares al optulea său titlu în actualul sezon, învingând o adversară care a jucat duminică şi semifinala cu Danielle Collins, întreruptă sâmbătă din cauza ploii. Vekic (77 WTA) a trecut de Collins, finalistă anul acesta la Australian Open, cu 6-4, 4-6, 7-6 (7/2).

Pe lângă trofeul de campioană, Swiatek a fost recompensată de organizatorii de la San Diego și cu o placă de surf, premiu care a stârnit admirația polonezei. ”E cel mai tare”, a menționat ea pe rețelele sociale.

And congrats @DonnaVekic for your amazing run! And sorry for waving my hands at the net. pic.twitter.com/SLwGiVM4zr— Iga Świątek (@iga_swiatek) October 17, 2022