Următorul lider mondial, poloneza Iga Swiatek, a ajuns la 15 victorii consecutive și s-a calificat în semifinale la Miami Open.

Swiatek n-a avut emoții cu Petra Kvitova, pe care a învins=o cu 6-3, 6-3 într-o oră și 15 minute.

Swiatek, cea care îi va lua locul lui Ashleigh Barty în fruntea clasamentului WTA, va juca în semifinale cu americanca Jessica Pegula, locul 21 WTA şi cap de serie numărul 16. Pegula a acces în semifinale la Miami Open după ce a beneficiat de abandonul spaniolei Paula Badosa, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 5.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Naomi Osaka și Belinda Bencic (în această seară de la ora 22.00).

Swiatek este printre cele patru jucătoare care au bifat 4 semifinale de WTA 1000 până la împlinirea vârstei de 21 de ani.

Swiatek is the 1st player since 2017 to reach B2B SFs in Indian Wells and Miami (Pliskova). pic.twitter.com/Foa2Q3gXdQ— WTA Insider (@WTA_insider) March 31, 2022