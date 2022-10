Liderul mondial Iga Swiatek a reacționat pe seama scandalului de dopaj în care este implicată Simona Halep.

Vestea a luat-o prin surprindere pe sportiva din Polonia.

Tenismena din România a fost testată pozitiv la o substanță interzistă în timpul US Open și suspendată provizoriu.

"Am fost surprinsă, nu m-am așteptat la aceste vești. Mereu am crezut că Simona joacă corect, sper că totul se va clarifica rapid. Trebuie să fie dezamăgitor. Cel mai important lucru este să am grijă de mine acum", a declarat Swiatek, conform jurnalistului Dominik Senkowski.

Simona Halep riscă să primească o suspendare între doi ani și patru ani după ce a fost prinsă dopată la US Open.