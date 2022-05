Iga Swiatek, start în forță la Roland Garros: victorie în primul tur în mai puțin de o oră

Poloneza Iga Swiatek își continuă seria incredibilă de victorii, după o nouă demonstrație de forță.

Cine mai poate să o oprească pe Iga Swiatek? Aceasta este întrebarea care se pune după ce poloneza tocmai a bifat a 29-a victorie consecutivă.

A fost 6-2, 6-0 pentru jucătoarea poloneză în primul tur la Roland Garros, contra Lesiei Tsurenko, din Ucraina, locul 119. Meciul a durat doar 54 de minute.

În turul al doilea, Swiatek o va întâlni pe Alison Riske (SUA) sau pe Dayana Yastremska (Ucraina), meci întrerupt din cauza ploii.

Swiatek este o posibilă adversară pentru Simona Halep în optimile de finală.

