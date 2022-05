Așa arată o campioană adevărată: Iga Swiatek, a 30-a victorie consecutivă

Poloneza Iga Swiatek (20 de ani) pare a fi plecat într-un marș triumfător și toată lumea se întreabă cine o poate opri.

Ea a trecut de Alison Riske, scor 6-0, 6-2, în mai puțin de o oră de joc în turul doi la Roland Garros. A fost a 30-a victorie la rând a liderului WTA, care va juca în turul următor cu Danka Kovinici, locul 95 mondial.

Din 2002 încoace, doar 3 jucătoare au reușit mai mult de 30 de victorii la rând: Venus Williams (35), Serena Williams (34), Justine Henin (32).

Swiatek a câștigat 46 din ultimele 47 de seturi jucate. Ultima care i-a luat un set e Liudmila Samsonova, în semifinale la Stuttgart.

De 15 ori a reușit în acest an Iga Swiatek să câștige un set cu 6-0.

Make that 3⃣0⃣ in a row 👀 Unstoppable @iga_swiatek is into the third round after an emphatic take down of Alison Riske 6-0 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/IM2O3vhZjS— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2022

Since 2000: Most 6-0 sets in a single season: 25: Serena Williams, 2013 18: Kim Clijsters, 2003 17: Martina Hingis, 2000 16: Vera Zvonareva, 2008 16: Martina Hingis, 2001 15: Victoria Azarenka, 2012 15: Kim Clijsters, 2005 15: @iga_swiatek, 2022* *As of May 26 pic.twitter.com/sWkEl0IlAB— WTA Insider (@WTA_insider) May 26, 2022

