Surpriză mare la Ostrava: Iga Swiatek, bătută de Krejcikova! Sportiva din Cehia e așteptată la Cluj

Barbora Krejcikova a pierdut primul set în fața liderului mondial Iga Swiatek, dar nu s-a dat bătută și și-a apărat titlul la Ostrava.

Nu se întâmplă în fiecare zi ca Iga Swiatek să piardă o finală (avea 21 de finale câștigate la rând). Iată însă că poloneza s-a înclinat în ultimul act al turneului WTA 250 de la Ostrava.

Barbora Krejcikova s-a impus după o încleștare dură, scor 5-7, 7-6, 6-3, după trei ore și 16 minute. Este cincilea titlu al carierei pentru Krejcikova.

Sportiva din Cehia, clasată pe locul 23 WTA, e așteptată de mâine la Cluj-Napoca, fiind favorita numărul unu la Transylvania Open.

Organizatorii de la Cluj speră că Barbora nu este epuizată după finala cu Swiatek și va sosi în România.

🇨🇿 @BKrejcikova defeats Swiatek in a final after 3h16m to clinch her fifth career WTA singles title!!! #OstravaOpen pic.twitter.com/ljCYStnI25 — wta (@WTA) October 9, 2022

🇨🇿 @BKrejcikova comes from a set down to defeat World No.1 Swiatek 5-7, 7-6 (4), 6-3 to win back-to-back titles on the Hologic WTA Tour 🏆#OstravaOpen pic.twitter.com/Lvw9zrLCXk— wta (@WTA) October 9, 2022