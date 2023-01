Nu și-a mai putut stăpâni lacrimile! Iga Swiatek, copleșită de emoții după ce a primit o lecție pe teren VIDEO

SUA conduce Polonia cu 1-0 după primul meci din semifinalele United Cup, turneul de tenis pe națiuni.

Americanca Jessica Pegula i-a predat o lecție usturătoare liderului WTA Iga Swiatek, pe care a învins-o cu 6-2, 6-2 într-o oră și 11 minute. A fost prima înfrângere a polonezei în fața Jessicăi Pegula în cinci întâlniri directe.

Iga a digerat foarte greu acest eșec. La finalul partidei, Swiatek și-a pus prosopul în cap și a început să plângă, fiind cu greu consolată de Agnieszka Radwanska, cea care conduce echipa Poloniei.

Următoare confruntare SUA - Polonia se va da între Madison Keys și Magda Linette.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Grecia și Italia.

A flawless @JLPegula powers past World No.1 Iga Swiatek 6-2 6-2 to give USA the 1-0 lead over Poland. #UnitedCup @UnitedCupTennis pic.twitter.com/BlwbEQkWep— Tennis TV (@TennisTV) January 6, 2023