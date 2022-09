Cum arată careul de ași de la US Open: o jucătoare a băut de supărare după ce a pierdut VIDEO

Lideurl mondial Iga Swiatek s-a calificat în semifinale la US Open, fază în care o va întâlni pe Aryna Sabalenka.

Iga Swiatek s-a calificat în semifinale la US Open, după ce a învins-o cu 6-3, 7-6 pe Jessica Pegula, din SUA.

Swiatek se va întâlni în semifinale cu bielorusa Aryna Sabalenka, locul 6 WTA. În cealaltă semifinală vor juca Caroline Garcia și Ons Jabeur.

Jessica Pegula a fost extrem de dezamăgită la finalul partidei cu Swiatek: "E aiurea, chiar e aiurea. Îmi doream mult să câștig Grand Slamul de acasă, dar se pare că de fiecare dată nimeresc în sferturi cu Barty sau cu Swiatek, adică jucătoare care nu prea pierd", a spus Pegula.

Spre deosebire de Cristiano Ronaldo, care a dat o sticlă de bere într-o parte la o conferință, Pegula a băut fără sfială din cutia de bere aflată în fața ei.

Get on if you're not on the JPEG train yet, she's hella chill. pic.twitter.com/oLLvFNJqIg— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) September 8, 2022