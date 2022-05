Dezvăluiri despre Iga Swiatek, liderul WTA: "Încă din 2016 se distanța din punct de vedere fizic"

Poloneza Iga Swiatek domină tenisul feminin cu autoritate, în ciuda faptului că are numai 21 de ani.

Swiatek, cotată ca principală favorită la Roland Garros, turneu care va începe săptămâna viitoare, promitea încă din perioada junioratului.

Andreea Prisecariu, colegă de generație cu poloneza, a vorbit despre aceasta în cadrul emisiunii Business Philosophy de la Canal 33, realizată de jurnalistul Romeo Chiriac, rememorând întâlnirea pe care au avut-o acum șase ani la un turneu din România.

„Iga se distanța încă din 2016 din punct de vedere fizic. Atunci am jucat contra Majei Chwalinska, care a fost prezentă și anul acesta la Billie Jean King Cup.E tot din generația noastră, este la ora actuală în top 200 WTA. Cu Iga nu m-am întâlnit doar atunci la Curtea de Argeș. Ne-am întâlnit și la alte europene. Prietenia cu Iga a durat de la vreo 13 până pe la 16 ani. După care am luat-o pe drumuri separate. Cu ea am avut și o finală de Tennis Europe, în Polonia, la ea acasă. Cred că aveam în jur de 16 ani. Am pierdut atunci cu scorul 7-5, 6-0, ceva de genul ăsta.Cu Maja am rămas prietene, m-am întâlnit la mai multe turnee. La un moment dat ea a fost înaintea Igăi. Până și-a reglat Iga tot ce avea de reglat…. Cu Bianca Andreescu m-am intersectat la Mondiale. Când am legat o amiciție doar pe perioada acelui turneu. Și atât”, a declarat Andreea, conform sportm.ro.

Cele două jucătoare s-au reîntâlnit anul acesta, la meciul din cadrul Billie Jean Cup, unde Polonia a demolat România cu un categoric 4-0.

Iga n-a avut milă de fosta ei colegă pe care a surclasat-o cu un categoric 6-0, 6-0.