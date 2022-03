Ce tenismenă a câștigat trofeul la Indian Wells

Poloneza Iga Swiatek, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 3, a câştigat, duminică seară, turneul de categorie WTA 1000 de la Indian Wels.

Swiatek, care în semifinale a trecut de Simona Halep, s-a impus în ultimul act în faţa sportivei elene Maria Sakkari, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 6, scor 6-4, 6-1, într-o oră şi 21 de minute.

Ca urmare a acestui succes, Iga Swiatek va urca pe locul 2 WTA, cel mai bun din carieră.

Poloneza a câştigat luna trecută şi turneul de la Doha, tot de categorie WTA 1000, astfel că a ajuns la 11 victorii şi zero înfrângeri în acest an la acest tip de turnee.

The 20yo captures her 5th career title, 2nd consecutive WTA 1000 title, and extends her career-best WTA win streak to 11 to win #IndianWells.

Has now won 10 consecutive sets in finals.

20-3 on the season. pic.twitter.com/hQjzxmAe7P— WTA Insider (@WTA_insider) March 20, 2022