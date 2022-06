Ce amintire tristă are Iga Swiatek cu Cori Gauff, adversara din finala Roland-Garros: ”A fost greu de acceptat”

Iga Swiatek, liderul mondial al tenisului feminin, a declarat că speră să aibă o "rivalitate specială" cu Coco Gauff, pe care o va întâlni sâmbătă în finala de la Roland Garros, transmite DPA.

Swiatek a ajuns la 34 de victorii consecutive, învingând-o joi pe Daria Kasatkina în semifinalele turneului de Mare Şlem din capitala Franţei.

Poloneza, care a împlinit marţi 21 de ani, este prima jucătoare care ajunge în cel puţin şase finale în circuitul WTA în primele şase luni ale anului de la Serena Williams în 2013 (şapte), dar următoarea sa adversară, americanca Gauff, este în formă.

Gauff, în vârstă de 18 ani, a eliminat-o în semifinale pe Martina Trevisan şi a devenit a şasea jucătoare americană în era Open care atinge finala la Roland Garros fără să piardă niciun set.

Ea este pe locul trei pe lista celor mai tinere finaliste de Grand Slam din acest secol şi totodată cea mai tânără finalistă americană la Roland Garros de la Monica Seles în 1991 şi cea mai tânără finalistă în general de la Kim Clijsters în 2001.

Cele două se cunosc de mult, din circuitul junioarelor, unde Swiatek a câştigat proba feminină de la Wimbledon în urmă cu doar patru ani, la scurt timp după succesul lui Gauff la Roland Garros la această categorie de vârstă.

Swiatek, campioana din 2020 de la Roland Garros, abia aşteaptă să există o rivalitate la nivel de senioare între ea şi jucătoarea aflată acum pe locul 23 în ierarhia internaţională.

"Îmi place s-o urmăresc pe Coco Gauff - adversara mea în finala de sâmbătă de la Roland Garros - şi poate că aceasta va deveni o rivalitate specială în anii următori", a scris ea pentru BBC Sport.

"Simt că a fost în circuit mai mult decât am fost eu şi are doar 18 ani. Coco are un potenţial mare şi sper că va continua să progreseze. Cred că acest turneu a arătat că este pe drumul cel bun.

Îmi amintesc că Coco a câştigat Roland Garros la junioare în 2018, când îmi doream foarte mult să câştig. Nu am jucat însă împotriva ei, fiindcă am pierdut în semifinale cu Caty McNally. Dar când Coco a câştigat - avea doar 14 ani - am spus ”grozav, am muncit atât de mult şi o fată cu trei ani mai mică decât mine câştigă un Grand Slam pentru juniori”! A fost greu de acceptat pentru adolescenta care eram, însă de atunci am progresat mult", a afirmat poloneza.

"Când am ajuns să o întâlnesc mai des în Turul WTA, am văzut că se menţine la un nivel cu adevărat bun şi îşi merită succesul. Nu vorbim prea mult între noi când suntem la turnee, doar fiindcă suntem amândouă cam timide! Oamenilor introvertiţi le este destul de greu să aibă o legătură, dar îmi place foarte mult de ea. Simt că este cu adevărat modestă şi concentrată pe munca ei. Se pare că se simte bine şi că este înconjurată de oameni buni", a adăugat poloneza.