AM SI EU vine cu idei pentru casa: creeaza-ti oaza de relaxare acasa

Acasa este locul in care te relaxezi, unde iti aduni gandurile si implicit acolo unde te simti tu mai bine, tu cu tine, cu energia ta. Te desfasori in voie si iti incarci bateriile. Tocmai aici amenajarea trebuie sa tina cont de anumite repere.

Chiar si cand amenajarea nu este sofisticata, cand bugetul este mai restrans ai nevoie de alegeri bune. Tine cont de calitate si de impactul pe care il are orice obiect decorativ. Ce ai spune de un fotoliu tip sac? Il vei gasi la amsieu.ro intr-o varietate de culori si preturi! La amsieu.ro sunt disponibile si fotolii tip sac pentru exterior, cele sub forma de taburet, in forma de minge sau chiar perna. Atrag automat toate privirile, mai ales ca sfideaza stilul clasic al fotoliilor.

Magazinul mobila si decoratiuni interioare, pe gustul tau

Stii acea senzatie cand pasesti intr-o incapere si simti ca acolo iti este locul? Stii acea senzatie cand iti doresti sa te arunci efectiv intr-un fotoliu si sa te cufunzi in el? Cand vine vorba de fotolii si scaune dining acestea par a fi o invitatie la relaxare. Aceste fotolii tip sac sunt cu forma atipica, moi si pufoase, pot avea fel si fel de culori si tematici. Sunt mai degraba potrivite in incaperi amenajate modern si cu bun gust, ba chiar ideale in camera copiilor spre exemplu.

Pentru camera de zi, AM SI EU iti propune un fotoliu modern living. Acestea vin intr-o gama larga de culori, materiale si modele. Iar daca spatiul iti permite, atunci iti recomandam un set canapea fotoliu sau chiar un coltar cu fotoliu. Pentru zona de dining ideal este un fotoliu cu spatar inalt sau un fotoliu tip scaun.

Dupa o zi obositoare, zona de luat masa este destinatia finala. Pentru asta venim in ajutorul tau cu o masa de living cu scaune moderne sau mese cu scaune living in stil clasic. Aceste seturi masa cu scaune living sunt perfecte pentru orice stil si mai mult de atat sunt foarte utile.

Prima impresie este data bineinteles de hol. Pentru hol, la AM SI EU gasesti banci si banchete pentru toate gusturile. Alege o banca de hol cu spatiu pentru pantofi sau o bancheta din catifea si transforma aceasta incapere dupa bunul plac.

Daca te incanta aceasta idee, magazinul online AM SI EU vine cu o varietate de optiuni. In functie de tematica incaperii in care ar urma sa le asezi, de culori si alte repere, alege ceva potrivit. Spre exemplu in camera copiilor sunt mai potrivite fotoliile tip sac cu urechi de iepuras. Sunt adorabile, permit o pozitie confortabila si nu au acelasi risc - ca in cazul fotoliilor sau a scaunelor clasice - ca cei mici sa cada de la inaltime. Iti mai recomandam si un taburet pliabil sau un taburet material textil.

Ce fotolii sau scaune sunt potrivite la birou?

Asociate cu ideea de relaxare si stil casual, fotoliile pentru birou sunt totusi versatile. Merg de minune si in sali de asteptare, unde apropo se potrivesc perfect si scaunele de conferinta. Un scaun de birou relaxant si nonconformist este ideal, mai ales daca mediul de munca permite abordarea unui stil relaxat si casual. In plus, acest magazin fotolii ieftine are un raport calitate-pret ce multumeste publicul larg.

AM SI EU, un concept inedit

Parca nimic nu se compara cu placerea de a spune AM SI EU! Vezi ceva prin magazinele de decoratiuni interioare si iti si imaginezi cum ai putea schimba vibe-ul din camera. Cand ai reusit sa faci achizitiile potrivite spui cu mare mandrie am si eu! Ei bine, AM SI EU este magazinul online cu decoratiuni pentru casa, gradina si pentru copii de asemenea.

Din cand in cand simtim cu totii nevoia de schimbare. Nu trebuie sa fie neaparat una radicala, care sa scoata din bugetul casei foarte multe resurse. Alege un produs inedit, ce va da farmec spatiului. Alege de la amsieu.ro!

Contact:

0754 699 668

contact@amsieu.ro