Idei nebănuite de afaceri: "Cum am făcut 1.200 lei într-o lună prin închirierea lunetei de la mașină!"

Mulți români sunt tentați de ideea unei afaceri personale sau sunt interesați de modul în care ar putea câștiga mai mulți bani.

Este cazul unui tânăr care a câștigat 1.200 de lei într-o lună după ce a închiriat pentru 30 de zile luneta mașinii pe care o conduce, o Tesla. Acesta a făcut o licitație pe Facebook pentru cei interesați de o reclamă afișată pe autoturismul său, după cum a scris pe Facebook.

"Hai să vă spun cum am făcut 1.200 lei într-o lună prin închirierea lunetei de la mașină!

Am făcut o licitație pe Facebook care a plecat de la 1.000 lei și a ținut 7 zile până la încheiere, pentru ea au licitat 3 firme.

Să nu credeți că trăiesc din asta, am un business în Horeca destul de mare și unul în creație și producție publicitară.

Mașina din imagine este mașina mea de muncă pe care o folosesc zilnic atât intern, în Galați, cât și extern. Bine, puteam să îmi scriu foarte simplu brand-ul meu, dar care era faza.

Pe 25 Noiembrie încep o nouă licitație care va porni de la 2.000 lei. Totul este pe bază de contract și factură.

Acum, fără modestie, eu cred că este cel mai scump Mp din România când vine vorba de închiriere.

Dar să fim sinceri, cam câte șanse ai să îți pui pe o mașină care de nouă a costat 136k euro.

Tu pentru câți bani ți-ai închiria luneta?", a scris tânărul pe Grupul antreprenorilor din România.

"Ideea e bună"

În comentarii, un tânăr menționează că închiriază panoul montat pe plafonul mașinii tot pentru publicitate: "În Brăila și Galați, cu reclamă de la 4 euro/zi!"

"Te apreciez pentru eforturile tale de a-ți îmbunătăți și diversifica sursele de venit și nu în ultimul rând pentru realizări!"

"În Anglia e ceva agenție care caută dube să le colanteze complet cu logo-ul unor companii, dar oferă undeva la 200 £ pe lună. Deci faptul că ai luat 1.200 lei pentru lunetă, e top."

"Ideea e bună, ai o Tesla, lumea întoarce capul după ea, merge, dar eu am Passat, cine naiba se uită după un Passat? Dar dacă totuși, printr-o minune dorește careva să îi pun reclamă pe Passat în Pitești în schimbul unei sume modice."

"Eu am obținut suma asta în mare parte pentru mașină. Dacă aveam un business în Pitești sau unul on line îți ofeream 200 lei/ lună. Depinde foarte mult și câți km ai. Dacă faci 5000 km pe lună poți să primești și 600 lei, de exemplu. Nu se știe cine vede comentul tău și ar fi de acord. Succes! App, nu este cine știe ce mașină la baza Tesla, are avantajul că sunt puține momentan", a precizat autorul postării.

Unii dintre membrii grupului cer detalii: "Cât rămâne din sumă după plata taxei de afișaj?! "

"Taxa de afișaj este 20 lei mp pe an", a precizat autorul postării.

"Prin 2009 mi-a venit ideea asta, mi se pare cea mai "vizibilă" reclamă, mai ales dacă e mașină de firmă plimbată zilnic."

"O idee bună! Fă din asta o ramură a business-ului. O platformă unde lumea poate să se înscrie cu lunetă goală și tu să te ocupi de contracte, de colante, le trimiți oriunde în țară, poți pune condiții la km parcurși sau pe zone în funcție de populație. De aici îți setezi un comision și aia e. La fel și cu firmele doritoare de publicitate, înscrierea tot pe aceeași platformă. Poți jongla mult cu ideea de bază. Felicitări și mult succes în continuare!"