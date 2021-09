Radu Banciu îl distruge pe Ianis Hagi! Declarații tari despre fotbalistul român

Radu Banciu a spus din nou cuvinte grele despre români.

După ce a atacat familia Emmei Răducanu, acum a venit rândul lui Ianis Hagi și Moruțan să fie luați în colimator de realizatorul tv.

Ads

Radu Banciu a declarat despre tatăl tenismenei Emma Răducanu că a ajuns să lucreze în domeniu financiar pentru "că a jefuit o bancă".

Declarația lui a stârnit revoltă în rândul internauților.



"Cum să fie, bă, noul Hagi. Hagi a fost stertfinalist de Cupă Mondială. Și acolo, în acel Campionat Mondial, a fost desemnat cel mai bun jucător. Să îi compare pe Moruțan și pe Ianis cu Gică Hagi atunci când o să ne batem pentru un loc în semifinală de Cupă Mondială, dar până atunci nu.

Se exagerează mult. Și cuvintele pe care le folosesc unii sunt exagerate, dar nu e nicio noutate. Așa se întâmplă în toată lumea asta.

Păi, el nu joacă titular în Scoția, contra lui Motherwell. Cum să joace la Roma lui Mourinho, într-un campionat în care se bat 8 echipe pentru locurile din cupele europene? Nici la Galatasaray nu ar fi titular decât dacă dă taică-su telefon. Ianis e un jucător care în momentul de față are o cotă de Farul Constanța. Poate cu el în teren, Farul bătea cu 3-1 pe CS Mioveni. Dacă Ianis ajunge la AS Roma, eu plec acasă că și așa m-am cam sictirit", a spus Radu Banciu la Look Sport.