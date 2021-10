Cum a explicat Mitriță faza golului care a adus victoria naționalei cu Armenia

Alexandru Mitriţă a declarat luni seară, după meciul României cu Armenia, scor 1-0, că tricolorii nu aveau cum să nu câştige, având în vedere atitudinea de la partida anterioară, cu Germania.

“Meci foarte greu pentru noi, dar am avut posesie de la cu cap la altul. Am pierdut puţin posesia în repriza a doua, dar important este că am reuşit să câştigăm.

Am avut o poziţie corectă, singurul care a avut încredere în mine a fost Dică, mi-a spus să stau acolo că o să dau gol. Se vede că avem mult mai multă încredere în noi, nu aveam cum să nu câştigăm în seara asta după atitudinea de la meciul cu Germania. Dacă păstrăm aceeaşi atitudine nu avem cum să pierdem meciurile următoare”, a spus Mitriţă la Digi Sport.

Echipa naţională a României a revenit după mai mult de 12 ani pe Stadionul Steaua şi a învins, luni, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa Armeniei, în etapa a VIII-a a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Tricolorii urcă pe locul 2 în clasamentul grupei şi sunt favoriţi pentru a ajunge la baraj.

A marcat Mitriţă, în minutul 26.