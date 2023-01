Zi mare pentru Ianis Hagi. Ce se va întâmpla azi în viața fotbalistului român

Pentru Ianis Hagi ultimul an a fost de coșmar, suferind o accidentare și apoi o operație de ligamente încrucișate, care i-au afectat cariera și viața.

Perioada dificilă se apropie de final, deoarece Ianis Hagi a fost convocat pentru meciul cu St. Johnstone, din etapa a 23-a a campionatului Scoției, programat astăzu, de la ora 17.00, fiind așteptată revenirea lui pe teren după un an și o săptămână.

Mijlocașul de 24 de ani a semnat un nou contract cu formația din Glasgow până în 2026, în ciuda faptului că este curtat insistent de Galatasaray."Istoria pe care o are acest club te face în fiecare zi să fii un jucător mai bun și o persoană mai bună. Îmi place să cred că am lăsat ceva în urma mea și le-am lăsat câteva amintiri frumoase suporterilor, dar simt că nu am făcut tot ce mi-am dorit. Mai am o mulțime de lucruri de arătat și de dăruit acest grup minunat de oameni de la Rangers și suporterilor. Abia aștept să revin", a transmis Ianis Hagi, potrivit site-ului oficial al celor de la Rangers