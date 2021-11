Dezămăgire cruntă pentru Ianis Hagi. Ce a spus fotbalistul lui Rangers dupa egalul cu Islanda

Ianis Hagi a declarat, joi seară, după remiza înregistrată de naţionala României în meciul cu Islanda, scor 0-0, că este dezamăgit pentru că tricolorii acum depind “de alţii” în ultima etapă a grupelor. Jucătorul a menţionat că totuşi naţionala este pe un trend ascendent şi că el şi colegii săi au demonstrat “cu vârf şi îndesat” că sunt o generaţie talentată.



“Am ratat, n-am reuşit să marcăm şi am scos doar un punct. Pierzi o calificare.. Crezi că este dezamăgirea mică? Mergem în Liechtenstein să câştigăm şi depindem de alţii. Staful tehnic şi-a făcut datoria. S-a ratat mult. Dacă dădeam două goluri mai vorbeam dacă s-a pus presiune pe noi? Când vorbim de fotbal trebuie să fim concreţi. N-am marcat. În prima repriză trei ocazii clare, în a doua trei ocazii clare. Am lovit bara, s-a dus pe interior, dar nu destul.

Una e să facem egal ca în seara asta şi alta este mentalitatea grupului, unde n-am niciun dubiu în privinţa mentalităţii grupului de a fi învingător. Cu siguranţă pe viitor o să trăim momente mult mai frumoase.

Da, este pe un trend ascendent naţionala. A fost semifinala de Campionat European de tineret acum doi ani de zile. Avem o seară mai neagră, în care nu am reuşit să marcăm. Am 23 de ani, ceilalţi au 22, 21, Enes are 15, avem o generaţie talentată, am demostrat-o la vârsta noastră cu vârf şi îndesat şi nu trebuie să uitaţi asta. Acum rămâne de văzut la echipa mare ce vom face. Sunt supărat că n-am reuşut să câştigăm”, a spus Hagi la Pro TV.

Reprezentativa României a remizat, joi seară, pe stadionul Steaua, scor 0-0, cu selecţionata Islandei, într-un meci din penultima etapă a grupei J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială. Înaintea ultimei etape, tricolorii sunt pe locul trei în grupă, la un punct diferenţă de locul doi, Macedonia de Nord. Ocupanta poziţiei a doua la finalul fazei grupelor va juca la baraj pentru CM.

Clasamentul grupei, înaintea ultimei etape: Germania – 24 de puncte, Macedonia de Nord - 15 puncte, România - 14 puncte, Armenia - 12 puncte, Islanda - 9 puncte, Liechtenstein - un punct. Germania este calificată la CM din Qatar.

Ultima etapă programează, la 14 noiembrie, partidele Liechtenstein – Romania, Armenia – Germania şi Macedonia de Nord – Islanda, toate de la ora 19.00.