Ianis Hagi a declarat, într-un interviu pentru The Guardian, că tatăl său, Gheorghe Hagi, este un adevărat dicţionar pentru el şi crede că naţionala României va ajunge în curând la CM sau CE.

"Mereu am călătorit cu familia în ţări diferite, aşa că am învăţat să mă adaptez la medii noi, la oameni şi culturi noi. Şi la Rangers m-am adaptat repede. Sora mea este mai mare, aşa că mereu stătea acasă şi eu eram cel care mereu călătorea cu familia. Eram copilul cel mic aşa că părinţii mă duceau peste tot.

Sunt binecuvântat să port numele Hagi şi să am un tată ca el. Sigur că este un avantaj, dar important este să încerci şi să te concentrezi la ceea ce faci. Să fac sportul la care el a fost atât de bun înseamnă că pot să-l întreb orice atunci când am îndoieli - este dicţionarul meu. El ştie tot şi a fost pe acest drum, aşa că este minunat că îl am să mă călăuzească", a declarat Ianis Hagi.

Ianis Hagi are încredere în generaţia care vine în fotbalul românesc: "Char am încredere în generaţia care vine. Suntem în proces de construcţie a echipei naţionale şi sperăm să reuşim să creăm o echipă perfectă pentru a concura la cel mai înalt nivel. Am arătat la tineret că avem calitate şi acum trebuie să încercăm să obţinem succes la nivel de seniori. Sunt sigur că în curând vom fi la Cupa Mondială şi la Euro".

Hagi a mai spus că la Glasgow Rangers învaţă mentalitatea de învingător.