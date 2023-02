Huligani pro-ruși lăsați să se manifeste în centrul Berlinului. Poliția a asistat pasivă la vandalizarea steagului ucrainean VIDEO

Mass-media relatează că aproximativ 15.000 de persoane s-au adunat sâmbătă, 25 februarie, în centrul capitalei Germaniei, Berlin, într-o manifestație pro-Rusia.

Imagini postate pe rețelele sociale arată oameni urcați pe tancul rusesc distrus și postat în fața Ambasadei Rusiei din Berlin.

Unul dintre aceștia smulge drapelul ucrainean arborat în vârful mormanului fier vechi și-l aruncă la pământ.

Poliția a supravegheat întregul incident, dar oamenii legii au ales să nu intervină.

