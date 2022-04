Toate aplicațiile de care ai nevoie, din confortul casei, cu telefonul Huawei. HBO & chill?

Telefoanele au devenit de mult timp dispozitive nelipsite, cu ajutorul cărora socializăm, ne relaxăm, ne distrăm, lucrăm sau ne simțim mai aproape de cei dragi. Un obiect atât de mic, dar care oferă atât de multe posibilități.

Cu toate că telefoanele vin deja cu o gamă largă de aplicații preinstalate, e imposibil să fie suficient pentru nevoile specifice ale tuturor oamenilor. O aplicație pentru editarea pozelor, astfel încât toate fotografiile de pe Instagram să pară scoase dintr-o ședință foto profesională, un joc interactiv care să capteze atenția oricărui copil, sau o aplicație prin care să vă puteți urmări filmele și serialele preferate indiferent că sunteți acasă pe canapea, în tren sau autobuz.

Huawei a creat special pentru utilizatorii AppGallery o serie de beneficii prin care să se asigure că aceștia au acces la cele mai recente aplicații și categorii, fie că e vorba de banking, jocuri sau transport. Nu numai că utilizatorii au parte de lansări de aplicații exclusive, dar o pot face în siguranță deoarece toate aplicațiile sunt verificate zilnic.

Mai mult, este cea mai simplă cale de a avea acces la HBO Max. Practic, orice utilizator care deține un telefon Huawei poate accesa AppGallery pentru a descărca aplicația Gspace. Imediat după instalare, în aplicația Gspace se va vedea pictograma HBO Max. Mai departe veți fi trimis automat pe Google Play, unde tot ce aveți de făcut este să apăsați pe ”Sign in” și să vă logați cu contul Google. O operațiune care durează mai puțin de un minut, pentru o seară de HBOchill.

AppGallery, disponibilă în peste 170 de țări și regiuni

Mai exact, AppGallery funcționează prin intermediul aplicațiilor Huawei Browser, Huawei Mobile Cloud și Petal Search.

Este o platformă accesibilă tuturor utilizatorilor, indiferent că sunt, sau nu, pasionați de tehnologie. Totul este intuitiv, ușor și la îndemână. Fiind disponibilă în peste 170 de țări și regiuni, cu peste 580 de milioane de utilizatori activi lunar, la nivel global, gama de aplicații oferită este foarte largă. Concret, AppGallery pune la dispoziție aplicații globale și locale, grupate în 18 categorii, care includ navigație și sport, știri, social media și multe altele.

Spațiul de stocare pare să fie mereu insuficient, mai ales că uneori avem impresia că ne ținem viața, la propriu, în telefon. Pentru această problemă există soluția Huawei Mobile Cloud, unde pot fi stocate toate fișierele utilizatorilor AppGallery. În plus, acestea pot fi accesate de pe mai multe dispozitive prin ID-ul Huawei unic al utilizatorului. Mai exact, toate pozele și videoclipurile vor fi într-un loc sigur și ușor de accesat, astfel încât nicio amintire prețioasă să nu se piardă. Se pot adăuga inclusiv contactele, mai ales că una dintre cele mai neplăcute situații este să pierdem numerele din agenda telefonică, dar și notițele, unde avem adesea salvate zile de naștere, parole, sau chiar liste de cumpărături.

În plus, are o funcție specială, apreciată în special de oamenii foarte organizați: toate datele accesate rar pot fi comprimate pentru a vă asigura că aveți suficient spațiu pentru conținutul nou.

Huawei aduce o inovație și în privința browserelor de căutare prin Petal Search. Are un flux încorporat de știri ce poate fi personalizat și are o comandă rapidă prin care vă pot fi puse la dispoziție toate informațiile care vă interesează în raport cu un subiect anume. În plus, cu un singur buton, puteți găsi cele mai apropiate restaurante, farmacii, magazine alimentare, benzinării sau centre comerciale, alături de cea mai rapidă rută. În plus, prin cardul de cumpărături puteți avea acces la oferte privind haine, articole pentru casă sau electronice, dar și bilete la evenimente sportive sau concerte.

Extravaganță și eleganță într-un singur dispozitiv

Unul dintre cele mai apreciate telefoane ale momentului este Huawei P50 Pro, care iese în evidență atât prin performanță, cât și prin design. Are o carcasă ergonomică și subțire din metal și are o funcție care va oferi claritate pozelor chiar dacă sunt făcute în mișcare.

Pasionații de fotografie nu au cum să ignore funcțiile speciale: camera cu zoom periscop de până la 100x, camera ultrawide, cele mai mici detalii surprinse, alături de culori vii chiar și în momentele în care lumina nu e de partea noastră.