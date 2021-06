Horoscopul saptamanii 21-27 iunie. Gemenii vor fi dornici sa se indragosteasca din nou

In aceasta saptamana, Gemenii vor fi dornici sa se indragosteasca din nou.

Descopera previziunile astrale pentru zodia ta si afla cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera in aceasta saptamana.

Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Saptamana aceasta vei avea parte de suficienta afectiune pentru a te putea declara fericit/a. Te simti confortabil cu partenerul/a de viata, dar vei avea si momente cand vei prefera sa fii singur/a. In ciuda acestui mic detaliu, astrele promit sa iti aduca o viata amoroasa armonioasa si linistita. Daca nu ai pe nimeni, este timpul sa faci prima miscare.

Vei fi extrem de eficient/a in aceasta saptamana, chiar si concurenta iti va lauda realizarile. Inainte de a incepe orice, ordoneaza-ti spatiul de lucru si arunca tot ce nu ai nevoie. In acest fel, gandurile tale vor fi mai clare. In timp ce iti indeplinesti sarcinile zilnice, gandeste-te putin la situatia ta financiara. Nu atat la cum poti gasi noi modalitati de a castiga mai multi bani, cat mai degraba la cum sa reduci cheltuielile pentru a gasi un echilibru.

Taur (21 aprilie - 21 mai)

Daca ti-ai pierdut o parte din speranta ta in ceea ce priveste viata ta sentimentala, va trebui sa o recuperezi! Asadar, incepe sa faci ceva in acest sens in aceasta saptamana, si anume sa repari unele greseli recente. A cere scuze nu a fost niciodata mai usor. Daca esti casatorit/a, exista sentimente ambigue. Trebuie sa fii mai dinamic/a si mai direct/a, fara sa te ascunzi in spatele tufisului. Orice problema trebuie sa devina transparenta. Daca esti singur/a, iti vei da seama ca a venit momentul sa te lasi iubit/a.

Pe plan profesional, nu este momentul sa lasi garda jos. Va trebui sa aperi ceea ce iti apartine, oricat de dificila este piata muncii. Vei primi sfaturi despre cum sa lupti pentru drepturile tale. Ai multa forta si curaj si vei putea sa iti depasesti concurenta fara a fi necinstit/a. In ceea ce priveste banii, apare un semnal de alarma ca faci prea multe cheltuieli inutile. Simti o atractie deosebita pentru orice obiect de lux. Te bucuri de aparente, desi cumpararea unei bijuterii sau a unei masini de lux in rate nu este cel mai bun lucru pentru situatia ta financiara.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Saptamana aceasta vei fi dornic/a sa te indragostesti din nou. Daca ultimele tale relatii ti-au provocat rani in inima, pregateste-te sa le vindeci. Este timpul sa simti din nou fluturi in stomac. Dar, inainte, va trebui sa inchizi cateva capitole cate inca te fac sa suferi. Iarta-te pe tine si iarta-i si pe ceilalti pentru a putea merge mai departe. Daca ai o relatie, vei putea sa iti exprimi intentiile si dorintele cu onestitate. Profita de energia astrala si spune-ti indoielile si nemultumirile cu calm, deoarece partenerul/a de viata este dispus/a sa le rezolve.

Un sef viclean va incerca sa profite de tine. Din fericire, astrele te vor ajuta sa nu cazi in capcana lui. Negocierile agresive vor fi foarte importante pentru tine. Vei lasa orice rival sau inamic fara replica si o vei face cinstit. Te vei bucura de ceea ce vei obtine, in special bani, si iti vei permite sa iti achizitionezi un obiect scump pe care ti-l doresti de mult timp.

Rac (22 iunie - 21 iulie)

Ai devenit destul de realist/a in dragoste. Ai schimbat fantezia de basm pe care o traiesti pentru situatii pe care le-am putea considera mai putin magice, desi inca destul de fermecatoare. Daca esti singur/a, stii ca nu trebuie sa urci pe un turn sau sa invingi o vrajitoare pentru a te deschide cu privire la ceea ce simti. Renunta la basme si actioneza. Vorbeste clar! Nerabdarea va fi principalul tau dusman, pentru ca atunci cand pui o intrebare, vei dori sa primesti imediat un raspuns. Daca ai pe cineva sau esti casatorit/a, exista odiferenta clara intre fericire si fericire pura. Uneori, vei simti ca nu ai suficient si s-ar putea sa fii gelos/oasa pe alte cupluri.

Usile succesului iti sunt deschise, dar te simti cam nesigur in ceea ce priveste trecerea. Se pare ca ai prefera sa ii vezi pe toti ceilalti castigand in timp ce tu doar privesti. Invinge-ti frica de a acea succes. Poti sa-ti asumi orice rol vrei si daca unele dintre indatoririle tale sunt prea greu de gestionat este pentru ca nu ne nastem stiind totul. De asemenea, ai un al saselea simt care iti va spune unde sunt obstacolele care iti blocheaza ambitiile, astfel incat sa le poti evita. Pana la urma, vei ajunge unde meriti si viata ta financiara se va imbunatati simtitor.

Leu (22 iulie - 22 august)

Vei prefera sa iti petreci timpul mai mult cu prietenii decat cu partenerul/a de viata in aceasta saptamana. Cu toate acestea, pe masura ce zilele trec, vei incepe sa te reconectezi cu el/ea. Te vei stradui sa-i descoperi nevoile si sa faci tot posibilul pentru a i le satisface. Relatia ta va deveni din nou puternica si pasionala. Daca esti singur/a, a sosit momentul sa-ti vindeci ranile si sa incepi sa deschizi din nou usile iubirii.

Vei avea multe lucruri de facut in aceasta saptamana, deoarece vor exista unele evenimente care necesita o pregatire atenta. Ai nevoie de o organizare de aur pentru ca nu ai timp de pierdut. In unele nopti nu vei dormi suficient, dar efortul va merita. Se anunta bani mai multi la final de saptamana, bani pe care ii vei cheltui pe achizitii de lux. Vei fi atras/a de tot ce emana succes si putere. Fereste-te de asta pentru ca poti pierde bugetul pe o luna intr-o zi!

Fecioara (23 august - 22 septembrie)

Stii ca toate eforturile pe care le-ai depus pentru relatia ta incep sa dea roade. Acest lucru te incurajeaza sa continui tot asa pentru a obtine ceea ce iti doresti pe plan amoros. Ceea ce era o planta mica devine un adevarat copac. Daca esti singur/a, sfatul astrelor este sa fii atent/a la aparente. Ceea ce consideri o cucerire grozava ar putea disparea ca un balon de sapun. Urmeaza sa se intample lucruri minunate in viata ta, dar este posibil sa nu fie vorba despre persoana la care te gandesti acum.

Cand vine vorba de viata ta profesionala, esti foarte tenace. Stii sa-ti aperi interesele. In aceasta saptamana, vei fi razboinic/a si nu vei permite nimanui sa te ia de prost - pentru ca nu esti. Stii cum sa gasesti echilibrul perfect intre incredere si precautie. Cele mai informale intalniri profesionale te vor ajuta sa-ti consolidezi relatiile existente, dar si sa-ti creezi altele noi. Toate aceste noi contacte vor avea un impact benefic pentru situatia ta financiara. Nu sta acasa, iesi in oras cu colegii!

