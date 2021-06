Horoscopul saptamanii 14-20 iunie. Scorpionul e pe cale sa traiasca noi experiente

Scorpionul trebuie sa profite de fiecare ocazie care ii apare in cale pentru a trai noi experiente. Descopera previziunile astrale pentru zodia ta si afla cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera in aceasta saptamana.

Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Daca ai inteles ca o relatie sanatoasa se bazeaza pe o comunicare buna, totul va fi bine pentru tine pe plan sentimental in aceasta saptamana. Potentialul tau amoros se dubleaza. Esti calm/a si te simti in largul tau, iar umorul de care dai dovada este foarte atractiv. Atmosfera este armonioasa si afectuoasa in compania persoanei iubite. Urmeaza zile grozave.

Cand vine vorba de bani, bunul simt castiga intotdeauna teren. Asadar, foloseste-l sau chiar abuzeaza de el. De asemenea, iti poti folosi intuitia, flerul si vei obtine multe beneficii. Cu toate acestea, ramai modest/a atat in afaceri, cat si la locul de munca. Ramai umil/a, dar si strict/a in ceea ce priveste cheltuielile.

Taur (21 aprilie - 21 mai)

Te asteapta o saptamana frumoasa, armonioasa si cu imbunatatiri importante pe plan amoros, indiferent daca esti singur/a sau nu. Viata te surprinde placut, dorintele de dragoste sunt in curs de indeplinire si cererile iti sunt auzite. Fara indoiala, eforturile tale de a te face mai bine inteles/easa sau pentru a corespunde mai mult asteptarilor persoanei iubire au meritat. Perspective frumoase se deschid acum pentru tine.

Daca ai inceput recent sa faci unele schimbari pe plan financiar, vei vedea primele rezultate in aceste zile. In ciuda unor mici dificultati persistente, depui eforturi mari pentru a-ti mentine stabilitatea, situatia ta incepe sa se echilibreze. Daca ai interese de aparat, influentele sunt favorabile. Continua sa iti urmaresti cu atentie cheltuielile, deoarece bugetul tau este inca stramtorat.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Mentii o relatie dinamica si incitanta cu partenerul/a de viata. Sentimentele adevarate si spontante de ambele parti condimenteaza relatia cu pasiune. Ai tot ce ai nevoie pentru a fi fericit/a, viata ta amoroasa este roz! Daca esti singur/a, cuceresti si frangi inimi fara vreun rezultat de lunga durata.

Este saptamana ta de glorie. Orice ai face, norocul este cu tine. Este foarte placut sa vezi ca ai rezultate bune in urma eforturilor tale profesionale si in afaceri. Nu iti pica bani din cer, ci sunt munciti din greu. Asadar, fii mandru/a de tine si de ceea ce ai obtinut pana acum!

Rac (22 iunie - 21 iulie)

Vrei sa descoperi noi orizonturi in aceasta saptamana. Iti deschizi inima catre oameni noi, catre alte culturi si ai toate sansele sa te indragostesti de un strain si sa te muti departe. Cu toate acestea, fa diferenta intre fantezie si realitate. Simti ca lucrurile merg bine pentru tine, iar usurinta de a-ti exprima sentimentele creste.

Intelepciunea de ieri iti aduce astazi o mare satisfactie financiara. Nu mai ai datorii, afacerile tale functioneaza fara probleme, flerul tau privitor la bani este extraordinar! In aceasta saptamana, ti-ai putea permite chiar luxul de a da sfaturi de management pentru ca esti foarte bun/a la asta. Ai devenit propriul tau consilier financiar pentru fericirea portofelului tau.

Leu (22 iulie - 22 august)

Daca esti singur/a, prioritatea ta numarul unu este sa atragi atentia unei persoane pe care o placi. Daca reusesti sa stabilesti un dialog cu aceasta, te vei simti foarte bine. Vestea buna este ca poti lega o relatie de durata, pentru ca iti doresti mult ca acest lucru sa se intample si sa te asezi la casa ta. Viata ta sentimentala ia o intorsatura favorabila.

Situatia ta financiara pare cam stramtorata, ti-ai planificat bine cheltuielile si alte taxe fixe? Daca nu este asa, nu este niciodata prea tarziu sa adopti obiceiuri bune, mai ales in domeniul financiar. Fa o lista scurta cu intrarile si iesirile tale si cauta un echilibru.

Fecioara (23 august - 22 septembrie)

Contactul cu o persoana mai tanara iti va fi util pentru a-ti reformula in mod eficient viziunea asupra vietii tale sentimentale. Iti proiectezi propriile dorinte asupra altora. Nu este momentul potrivit pentru a intra in dezbatezi importante. De asemenea, critica nu va fi deloc constructiva acum, mai ales daca e adresata partenerului/ei de viata.

Pentru a profita de beneficiile actiunilor tale, ar fi intelept sa iti stabilesti un buget precis si echilibrat si sa nu te abati de la el. Ceva neasteptat s-ar putea intampla cu tine, dar, daca ai cativa banuti economisiti, nu ar trebui sa iti faci griji. Investitia intr-o activitate suplimentara care ti-ar putea aduce o alta sursa de venit este o idee de luat in considerare.

