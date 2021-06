Horoscop zilnic. Vineri, 11 iunie

Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro.

BERBEC

Ai putea primi o recompensa la locul de munca pentru ceva ce ai facut foarte bine. Bucura-te, dar nu lasa laudele sa iti hraneasca vanitatea. Fii umil/a in continuare si bucura-te in intimitate de ceea ce ai realizat.



TAUR

In ceea ce priveste dragostea, exista o persoana care a pus ochii pe tine si care s-ar putea sa te intereseze. Dar, daca consideri ca nu aveti nimic in comun, nu-l lasa sa-si faca sperante!



GEMENI

Vei avea o intalnire sau vei primi un apel care te va pune pe ganduri astazi. Are legatura cu cariera ta. Esti multumit/a de modul in care s-au desfasurat lucrurile? Daca nu, ia in considerare o schimbare, altfel nu te vei simti niciodata implinit/a.



RAC

Fii recunoscator/oare pentru ceea ce ai si profita de tot ce are viata sa iti ofere. In ceea ce priveste dragostea, renunta la timiditate si vorbeste cu persoana care iti place. Nici ea nu indrazneste sa o faca si veti pierde o sansa grozava!



LEU

A sosit timpul sa te afirmi din nou pe plan profesional sau la studii. Astazi vei observa ca lucrurile se misca in aceasta directie. Dar, nu-ti face filme si nu intentiona sa sari etape. De asemenea, gandeste-te putin mai mult la modul in care iti gestionezi si investesti banii.



FECIOARA

Multumeste Universului pentru oportunitatile pe care ti le ofera si, in schimb, ofera o mana de ajutor celor despre care stii ca au nevoie. In ceea ce priveste dragostea, lasa lucrurile sa functioneze din inertie.

BALANTA

Incepe sa iti faci planuri pentru a avansa in viata profesionala. Daca te simti putin nemotivat/a, acest lucru ti-ar putea oferi stimulentul de care ai nevoie.



SCORPION

Astazi va fi o zi importanta pentru dragoste, mai ales daca ai o relatie de putin timp. Intr-un moment de sinceritate absoluta, el sau ea iti va vorbi despre ceea ce simte si despre planurile sale de viitor.



SAGETATOR

Astazi ar putea aparea oportunitatea pe care o astepti pentru a face o schimbare in cariera. Certurile cu unul dintre sefii tai sunt motivul pentru care uneori simti ca ajungi la limita. Cu toate acestea, inainte de toate, gandeste-te la stabilitatea ta economica.



CAPRICORN

In ceea ce priveste dragostea, incearca sa ai mai multa incredere in persoana iubita. Gelozia nu a adus niciodata nimic bun. Daca esti stramtorat/a cu banii, nu face nicio cheltuiala in plus fata de strictul necesar.

VARSATOR

Desi nu stai prea bine cu moralul, ziua nu este rea pentru tine, dimpotriva, vei avea multe motive de satisfactie. Cand termini munca, incearca sa te intalnesti cu oamenii dragi, cu familia ta.



PESTI

Dedica-te mai mult celor dragi si ei vor aprecia. Le datorezi asta si, in plus, te vei simti si tu mai bine. Daca intre tine si persoana iubita exista o problema, pune punctul pe i si abordeaz-o direct.