Horoscop zilnic. Luni, 5 iulie

Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro

BERBEC

Ads

Nu lasa pe nimeni sa te preseze pentru a-ti schimba decizia pe care ai luat-o cu privire la planurile de viitor sau de vacanta. Este ceea ce vrei si chiar daca gresesti, ai tot dreptul din lume sa o faci. Fii clar cu asta!

TAUR

Astazi va fi o zi destul de monotona, deoarece vei repeta scheme sau rutine pe care nu ai de ales decat sa le faci. Dar asta nu inseamna ca nu poti face ceva distractiv spre seara sau chiar noaptea.

GEMENI

A te indeparta din ce in ce mai mult de familia ta nu te va ajuta, deoarece responsabilitatile nu dispar singure. Trebuie sa te confrunti cu greselile pe care le-ai facut si sa le remediezi. Daca nu inveti din greselile tale, nu vei avansa.

RAC

Sa renunti la ceva care nu iti aduce niciun beneficiu fizic, ba chiar dauneaza organismului tau, e cel mai bun lucru pe care il poti face astazi. Este un efort care merita, pentru ca a avea grija de corpul tau este cel mai pretios lucru.

LEU

Te vei simti plin/a de inspiratie si vei dori sa te ocupi de acele sarcini care te determina sa te conectezi emotional cu ceilalti. Empatia nu va lipsi din interactiunile tale sociale si personale.

FECIOARA

Este un moment bun pentru a incepe sa iti planifici o calatorie sau o mica escapada care nu implica o cheltuiala mare. Acest lucru te va ajuta sa iti distragi putin mintea de la munca. Cineva iti va sugera ceva interesant si ar trebui sa-l asculti.

BALANTA

Ceea ce vezi astazi pe retelele de socializare nu are prea mult de-a face cu tine si asta este ceva ce stii, dar uneori uiti. Nu iti pierde timpul pe lucruri si comentarii care nu te ajuta sa vezi adevaryl si care contribuie doar la zgomotul de fundal.

SCORPION

Astazi trebuie sa iti controlezi un atac brusc de furie sau o reactie prea mandra la un eveniment la care trebuie sa participi. Acea furie nu te va conduce sa rezolvi problemele cu care te confrunti. Ramai calm/a si fa o plimbare pentru a te linisti.

SAGETATOR

Vei profita de ziua de astazi pentru a purta conversatii interesante cu cei din jurul tau. Daca iei ideile lor in seama, iti vei deschide noi oriznonturi si vei avea o alta perspectiva de viata.

CAPRICORN

Nu ar trebui sa stai in umbra astazi doar pentru ca nu vezi niciun beneficiu sa participi la un eveniment sau o intalnire. Gandeste-te ca acei oameni pe care ii vei vedea te-au ajutat in multe feluri in trecut si nu trebuie doar sa ii fi folosit si atat.

Ads

VARSATOR

Daca nu iei prea mult in seama ceea ce iti spune cineva, te vei simti mai liber/a si fara atata presiune. Un prieten te va face sa vezi ca nu trebuie sa iti pierzi timpul cu acea persoana, pentru ca nu face altceva decat sa iti aduca griji inutile.

PESTI

Privesti cu optimism spre viitor astazi. Va fi o zi in care vei vedea totul intr-un mod diferit si mai bun. Profita de buna ta dispozitie pentru a te distra la maximum.

Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro