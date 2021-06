Horoscop zilnic. Duminica, 13 iunie

Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro

BERBEC

Vei avea o duminica placuta si linistita. Cu putin mai multa rabdare, vei putea depasi orice obstacol. Lucrurile incep sa se miste din nou. Un proiect important este in curs.

TAUR

Farmecul tau naturat creste zi de zi si iti arata ca ai de ce sa fii mandru/a de tine. Va trebui sa fii selectiv in abordarea admiratorilor/oarelor. Daca esti implicat/a deja intr-o relatii, partenerul/a face concensii in favoarea ta.

GEMENI

Astazi este o zi buna pentru a-ti planifica viitorul sau pentru a explora modalitati de a invata ceva nou. Un sentiment de bunastare interioara iti permite sa ai multe idei bune in perspectiva si atmosfera calma iti ofera putere.

RAC

Gandeste-te putin mai mult la tine! Delicatetea ta este cea mai mare forta a ta. Vei putea sa faci tot ce iti doresti fara sa-ti jignesti partenerul/a. Daca esti singur/a, noile intalniri par promitatoare.

LEU

Cel mai important lucru pe agenda de astazi este ce poti face pentru a-ti imbunatati viata. Orice s-ar intampla, fii deschis/a la ceea ce isi doreste toata lumea si fii tolerant/a. Atitudinea ta contradictorie poate crea neincredere in jurul tau. Fii atent/a la ceea ce spui!

FECIOARA

Iubirea iti da speranta si vei avea o mare satisfactie astazi, care iti va alunga indoielile. Viitorul este, de asemenea, promitator. Te vei simti inspirat/a, asa ca nu ezita sa iti urmezi intuitia!

BALANTA

Aceasta este o zi buna pentru a-ti impartasi asteptarile si sperantele pentru viitor. Daca spui cuiva apropiat, comentariile sale iti vor fi foarte utile. Astazi, cineva iti poate oferi un cadou sau iti poate face o favoare.

SCORPION

Relatia cu copiii iti ridica moralul. Vei avea un noroc incredibil la bani. Optimismul care iti va reveni va face ravagii in jurul tau. Farmecul tau este in crestere, asa ca este momentul sa iei in considerare o noua iubire.

SAGETATOR

Oamenii te vor admira pentru ca pari multumit/a, fericit/a si norocos/oasa. Desigur, toate sunt aparente. In mod ironic, una dintre cele mai frecvente iluzii in viata este fericirea altora.

CAPRICORN

Acum este momentul sa ceri ceea ce ti se datoreaza. Te vei simti cu adevarat inspirat, profita la macimum pentru a-ti face auzite sugestiile. Oamenii din jurul tau te vor asculta!

VARSATOR

Nu ar trebui sa iti faci prea multe griji pentru lucrurile pe care nu le poti schimba. Este timpul sa recunosti ca ai o limita. Ai face bine sa ai incredere ca cei din jur te vor ajuta cand ai nevoie.

PESTI

Viata ta amoroasa devine un joc in cel mai larg sens al cuvantului. Lupta verbala este cu siguranta interesanta si inteligenta ta iti va permite sa iti condimentezi relatia in care esti implicat/a.

