Horoscop zilnic. Luni, 30 august

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Alaturi de partenerul de suflet vei pune la punct proiecte de interes comun si te vei simti mai in largul tau. Pe cat posibil nu te lasa influentat de comentariile unor persoane rautacioase. Nevoia de cooperare, de dialog va fi mare in aceasta perioada. Partenerul de suflet ar putea avea o realizare socio-profesionala de care va veti bucura impreuna.

Taur: Daca ai in vedere unele tratative pentru a incheia o afacere, sansa este de partea ta. Oricum, tot ce tine de semnarea actelor oficiale poate fi rezolvat favorabil. Si comunicarea cu colegii iti va aduce bucurii. Fii prudent in relatia cu sefii! Oricum, poti miza pe sprijinul fiintei iubite pentru punerea in practica a proiectelor tale.

Gemeni: Esti cam impulsiv si ai tendinta de a te implica in tot felul de actiuni fara o matura chibzuinta. Chiar daca ti se pare ca cei din familie nu au dreptate, nu trebuie sa te implici in discutii in contradictoriu. Proiectele tale pot fi puse in practica oricum, asa ca o atitudine mai cerebrala nu ar face decat sa te ajute. Evita discutiile pe teme financiare!

Rac: Atat fizic, cat si mintal esti eficient si reusesti sa faci fata cu succes in activitatile in care te implici. Un eveniment oarecum neasteptat iti va pune nervii la grea incercare, dar numai pentru putin timp. Vei fi tentat sa incerci unele schimbari si, daca vei proceda cu diplomatie, acestea ar putea fi primite cu entuziasm de partenerul de suflet. Ai putea incerca sa-ti folosesti mai eficient calitatile.

Leu: Esti foarte interesat de tot ce se intampla la serviciu, dar nu reusesti sa te concentrezi la tot ce ai de facut. Ar fi bine daca ai apela la sprijinul celor apropiati, macar pentru a te sfatui asupra deciziilor pe care urmeaza sa le iei. Chiar daca munca de rutina iti este mai la indemana, n-ar strica sa accepti si solutiile mai indraznete care iti vor fi sugerate.

Fecioara: Starea psihica este buna si acest lucru te ajuta sa te mentii in forma pe tot parcursul zilei. Atmosfera la serviciu va fi placuta, asa ca eforturile pe care le vei face nu te vor obosi. Intuitia te-ar putea ajuta da iei o decizie care isi va demonstra eficienta in scurt timp. Ai putea sa demarezi o noua lucrare, dar va trebui sa faci totul de unul singur.

Balanta: Starea ta fizica nu este dintre cele mai bune, asa ca ai face bine sa nu te implici in activitati care sa te suprasolicite. Mare atentie, caci o suferinta mai veche ar putea reveni in atentia ta. La serviciu te vei confrunta cu situatii mai dificile, pe care insa vei reusi sa le depasesti. Farmecul personal va va permite sa faceti o impresie excelenta unor persoane de sex opus.

Scorpion: Beneficiezi de un excelent echilibru energetic, ceea ce iti permite sa faci fata unor activitati dintre cele mai diverse. Pretentiile tale sunt exagerate si acest lucru poate genera mici neintelegeri in relatia cu partenerul de suflet. Daca doresti o discutie lamuritoare, primele zile ale intervalului sunt cele mai potrivite. Ar fi mai bine pentru toata lumea daca ai incerca sa fii mai indulgent!

Sagetator: Este posibil ca o suferinta mai veche sa se amelioreze sau chiar sa-si gaseasca rezolvarea. Vei cheltui ceva bani pentru imbunatatirea sanatatii, iar efectele nu vor intarzia sa apara. Din punct de vedere financiar situatia va fi deosebit de stresanta. Mare atentie la activitatile in care esti implicat la serviciu deoarece ai putea avea parte de o penalizare.

Capricorn: Partenerul va avea de finalizat un proiect, iar ajutorul tau i-ar putea fi de un real folos. Daca doresti sa-l convingi sa-ti accepte propunerile, aceasta zi se va dovedi deosebit de favorabila, cu conditia sa dai dovada de diplomatie. Daca vei avea mai multa rabdare, colaborarile iti pot aduce rezultate satisfacatoare. Nu este momentul sa semnezi documente oficiale.

Varsator: La serviciu vor exista unele frictiuni cu colegii, dar vei gasi repede o cale de a rezolva lucrurile. Este posibil sa faci unele mici schimbari in ceea ce priveste situatia profesionala. Nu te grabi, insa, si gandeste-te de doua ori inainte de a lua o decizie. Vei avea mari oportunitati de a-ti petrece timpul liber intr-un mod placut. Relatia cu prietenii va fi buna si ai putea calatori alaturi de acestia.

Pesti: Dai dovada de mai multa constiinciozitate decat in mod obisnuit, ceea ce va atrage aprecierile celor din anturajul de la serviciu. De drumuri nu vei scapa, dar nu are de ce sa te deranjeze, caci vei avea ocazia sa rezolvi si o problema personala. Poti avea mai multa incredere in colegi, chiar daca unul dintre acestia nu se arata prea dornic sa te ajute.