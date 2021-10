Horoscop zilnic. Marți, 19 octombrie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Energia mentala atinge cote maxime, astfel incat ai putea face fata cu succes unor activitati intelectuale. O buna parte a timpului liber ti-o vei dedica fiintei iubite. N-ar fi exclus sa faci o impresie excelenta unei persoane de sex opus, dar nu este caul s[ faci schimbari in plan sentimental. Conjunctura astrala te favorizeaza in realizarea de afaceri rentabile.

Taur: Problemele cu care te-ai confruntat pana acum par a-si gasi rezolvarile cautate. Conjunctura te favorizeaza dandu-ti posibilitatea de a te implica in colaborari rentabile. Comunicarea cu cei din jur decurge foarte armonios, ceea ce-ti permite sa afli informatii dintre diverse si inca dintre cele mai utile. Cineva din familie iti va aduce o veste care te va bucura.

Gemeni: In cazul in care doresti sa-ti imbunatatesti confortul in apartament, conjunctura astrala te favorizeaza. in relatia cu superiorii ierarhici vor fi discutii aprinse si ar fi de dorit sa nu insisti sa-ti impui punctele de vedere. Cel mai bine ar fi sa eviti discutiile in contradictoriu si mai ales sa fii ceva mai conciliant. De pe alte meleaguri vei primi vesti care iti vor ridica multe semne de intrebare.

Rac: O ruda iti va da niste informatii pe care ar trebui sa le verifici inainte de a le folosi. Oricum, esti cam imprastiat si ai putea gresi cu usurinta. Sanatatea ti-ar putea crea unele probleme: te poti confrunta cu migrene sau stari febrile. La serviciu va fi foarte multa forfota, dar acest lucru nu te va afecta catusi de putin, deoarece vei fi cu gandurile in alta parte.

Leu: In camin se mizeaza mult pe ajutorul tau; fa un efort pentru a nu-i dezamagi pe cei dragi. Desi vor fi tentatii mari, ar fi bine sa nu te aventurezi in a face speculatii financiare, mai ales ca ocaziile de a castiga bani nu se vor lasa prea mult asteptate. Ocaziile de a petrece clipe placute in compania partenerului tau de suflet nu se vor lasa prea mult asteptate.

Fecioara: In aceasta perioada va trebui sa faci unele compromisuri, ceea ce nu iti surade, dar altfel nu se va putea. Din fericire comunicarea cu cei din jur evolueaza cat se poate de bine si acest lucru te va ajuta in discutiile pa care le vei avea. Este posibil sa ti se propuna o colaborare interesanta, dar cam riscanta; cel mai bine ar fi sa amani luarea unei decizii.

Balanta: Starea ta generala nu va fi cea cu care ne-ai obisnuit. Vei obosi mai repede, iar consumul nervos va fi mai mare pentru orice nimic. Este totusi putin probabil sa ai parte de vreo problema de sanatate. Nu este un moment favorabil pentru a pleca la drum. Evita sa tragi sfori sau sa te implici in actiuni la limita legalitatii, deoarece ai putea avea neplaceri cu autoritatile.

Scorpion: Esti cam agitat, nelinistit in aceasta perioada, iar impulsivitatea te poate determina sa iei decizii care te pot conduce pe cai gresite. Prudenta se cere a fi pusa pe primul plan. Proiectele de petrecere a timpului liber se vor dovedi deosebit de inspirate. Din punct de vedere sentimental, lucrurile evolueaza cum nu se poate mai bine, ceea ce-ti da un plus de incredere in propriile forte.

Sagetator: Este o perioada buna pentru a-ti pune in practica proiecte pe care ti le-ai facut de mai mult timp. Unele din nemultumirile tale legate de chestiunile profesionale vor putea fi rezolvate, ceea ce iti va lua o piatra de pe inima. Beneficiezi de suficienta energie pentru a-ti putea pune proiectele in practica. La serviciu va fi agitatie mare si ai putea primi noi sarcini.

Capricorn: Se vor ivi unele neintelegeri cu colaboratorii, dar pana la urma veti reusi sa ajungeti la un numitor comun. Traversezi o perioada agitata, in care te confrunti cu situatii de tot felul si nu ai timp nici macar sa respiri. De energie nu duci lipsa, dar ai tendinta de a ti-o risipi in chestiuni minore, lipsite de importanta. Relatia cu prietenii se va imbunatati considerabil.

Varsator: Daca doresti sa pleci la drum, atentie, caci te poti confrunta cu situatii oarecum neasteptate. in plan sentimental lucrurile evolueaza bine; vei avea parte de ceva surprize, dar, din fericire, vor fi dintre cele placute. Daca vei sti sa-ti stapanesti tendinta de a-ti impune punctele de vedere, daca vei reusi sa dai dovada de diplomatie, vei reusi sa-i convingi pe cei din jur sa te sustina.

Pesti: Este posibil sa ai parte de un castig ce-ti va permite sa-ti echilibrezi pentru un timp situatia financiara. in cazul in care iti doresti sa-ti cumperi un obiect de lux, ocaziile nu se vor lasa asteptate. Calatoriile sunt avantajoase. Energia mentala atinge cote maxime, astfel incat ai putea face fata cu succes unor activitati intelectuale sau ai putea lua decizii in problemele delicate.