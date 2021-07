Horoscop zilnic. Miercuri, 14 iulie

Astrele au pregatit noi provocari pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai putin. Toate previziunile despre dragoste, bani, sau job, in horoscopul zilnic.

Berbec

Ai de terminat cateva proiecte mai importante si trebuie sa-ti organizezi foarte bine timpul. Esti spontan si plin de energie, ceea ce te ajuta sa pui rapid cap la cap ideile. Ia seama la proceduri, pentru ca nu este o idee prea buna sa sari peste unele dintre ele.

Taur

Ai avut o perioada mai dificila si trebuie sa te aduni. Termenele-limita nu asteapta, asa ca te vezi nevoit sa faci fata in continuare programului incarcat. Rezerva-ti seara pentru o intalnire cu partenerul de viata, ca sa-ti regasesti echilibrul si sa te deconectezi.

Gemeni

Ai vrea sa ai tot timpul pe cineva cu care sa stai de vorba, insa se pare ca toata lumea este ocupata cu diverse proiecte si nu are nici timpul, nici dispozitia necesara ca sa te asculte. Nu o lua in nume de rau. Se poate ca prietenii sa fie ocupati si trebuie sa le respecti programul. Poti sa le propui o intalnire la sfarsit de saptamana.

Rac

Daca ai cautat pana acum un anumit obiect pe care nu l-ai gasit pe piata romaneasca, se pare ca in sfarsit se intrevede o speranta. Poate este un prieten care pleaca in strainatate si-l poate achizitiona pentru tine, sau pur si simplu il gasesti de cumparat pe vreun site extern. Verifica cu atentie autenticitatea acestuia si seriozitatea firmei, inainte de a da banii. Este posibil chiar sa ti se faca o surpriza placuta de unde nu te astepti.

Leu

Te gandesti la cineva de departe si nu reusesti sa ajungi inca la o concluzie definitiva. Fii rational si nu tulbura apele inutil, daca nu stii exact ce vrei. In cazul in care esti hotarat, trebuie sa actionezi in consecinta si sa nu lasi loc de interpretari. La serviciu inca mai ai de lucru, dar talentul tau organizatoric te va ajuta foarte mult.

Fecioara

Vacanta este pe terminate pentru tine si trebuie sa revii cu picioarele pe pamant. Daca te confrunti cu o problema sentimentala, priveste lucrurile realist, fara a despica firul in patru, nu te pierde in amanunte si vizualizeaza imaginea de ansamblu. S-ar putea sa-ti dai seama ca nu merita efortul.

Balanta

Ai inca multe drumuri de facut si se pare ca proiectele noi curg neincetat. Ar fi cazul sa te organizezi si sa faci niste alegeri, pentru ca nu poti fi in doua locuri in acelasi timp si ar fi pacat sa ratezi vreo sansa unica. Cu talentul tau si bunul simt, vei reusi sa iei cea mai buna decizie.

Scorpion

Nu mai ai prea mult timp de prieteni, lucru care te macina intr-un fel. Dupa o perioada de izolare simti nevoia sa comunici cu ei si sa ai parte de activitate in mijlocul persoanelor dragi tie. Ai putea sa le propui o iesire impreuna la sfarsit de saptamana.

Sagetator

Simtul umorului nu te paraseste nici in cele mai absurde momente. Fie ca pierzi mult timp pe drumuri, fie ca asisti la tot felul de discutii aprinse, iscate din nimicuri, te amuzi de ceea ce vezi in jur si nu scapi nici un moment de a te distra cu persoanele la fel de optimiste ca si tine. Partenerul de viata iti admira dinamismul si veselia.

Capricorn

Ai cateva planuri de vacanta si analizezi cu atentie ofertele. Te bate gandul sa pleci impreuna cu copiii intr-un loc in care ei nu au mai fost pana acum. Vor avea ocazia sa petreaca impreuna cu tine mai mult timp, pentru ca nu vei mai fi solicitat de treburile de serviciu si in plus pot sa-si imbunatateasca cunostintele, vizitand diferite obiective turistice.

Varsator

Ai o zi la fel de linistita ca si celelalte, in care iti indeplinesti sarcinile de unul singur, pentru ca ai de terminat un proiect care necesita doar atentia ta. In plus, esti adancit in tot felul de ganduri si munca in echipa nu este punctul tau forte in aceasta perioda. Comunici bine cu cei din jur, dar preferi sa fii lasat sa-ti rezolvi singur treburile.

Pesti

Te gandesti ca mai ai atat de mult de lucru, incat probabil nu vei termina niciodata proiectul la care lucrezi. In loc sa te lamentezi, poti sa iei taurul de coarne si sa te apuci de treaba. Ai suficient talent si intuitie pentru a percepe ceea ce se asteapta de la tine, iar spre finalul zilei te vei bucura sa vezi ca ai progresat considerabil.