Horoscop zilnic. Joi, 8 iulie

Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro.

BERBEC



Incerci diferite lucruri in viata ta si asta e ok, dar acum, viata ta sentimentala are nevoie de toata atentia ta si de un singur scop. Intotdeauna este bine ca in dragoste sa ai o singura persoana de iubit.



TAUR



Va fi o zi oarecum dificila pentru tine. Va trebui sa te confrunti cu obligatii si sarcini la care nu te pricepi prea bine, ceea ce implica o munca suplimentara, adaugata celei pe care o ai in asteptare. Nu este bine sa iti reprimi sentimentele in astfel de situatii.



GEMENI



In dragoste ar trebui sa incerci sa-ti intelegi mai bine partenerul/a, sa nu ai pretentii pe care nu ti le va putea indeplini sau asteptari prea mari de la el/ea. In familie, atentia este concentrata asupra starii de sanatate a unuia dintre membrii sai.



RAC



Probabil ca nu dormi bine noaptea si acest lucru se vede dimineata. Asadar, acorda prioritate somnului pentru a te reface fizic cat mai repede. Persoana iubita te atat ajuta cat poate.



LEU



Daca esti implicat/a intr-o relatie, ziua va fi foarte profitabila, deoarece tu si persoana iubita veti fi de acord cu pasii pe care ii veti urma. Ai capacitatea de a linisti oamenii atunci cand vorbesc cu tine. Astazi cineva iti va cere sfaturi.



FECIOARA



O persoana pe care o iubesti iti va da vesti foarte bune despre viata ei astazi. O mostenire sau banii datorati ar putea ajunge astazi la tine pentru a-i folosi intr-un proiect pe care il ai de mult timp in plan.



BALANTA



Esti norocos/oasa sa ai o familie buna care sa te sprijine. Nu inceta sa le multumesti astazi pentru tot ce au facut si fac pentru tine, da-le si lor ceea ce merita. Trebuie sa gasesti raspunsuri la o situatie dificila pe care o intampini la locul de munca.



SCORPION



Daca ai o familie, este un moment bun pentru a te intalni cu toata lumea. Lectii importante de viata ar putea aparea astazi, impartaseste-le cu cei dragi. Pui prea mare pret pe lucrurile materiale si prea putin pe esential.



SAGETATOR



Priveste partea plina a paharului, lucruri bune se intampla in viata ta si nu le vezi. Renunta la calea pesimista pe care ai ales sa mergi, deoarece astfel nu vei atinge succesul pe niciun plan al vietii tale.



CAPRICORN



Devii un strain pentru cei dragi si totul se intampla pentru ca petreci prea putin timp cu ei. Nu incerca sa remediezi ceea ce este deja stricat, in cazul in care te-ai despartit recent de cineva.

VARSATOR



Trebuie sa acorzi prioritate oamenilor importanti din viata ta, mai mult decat celor pe care abia ii cunosti sau intalnesti. Te axezi pe ce nu trebuie si tot tu vei ajunge sa suferi intr-un final.



PESTI



Trebuie sa scapi de pesimismul care te acapareaza atunci cand ceva nu functioneaza cum iti doresti, mai ales astazi. Apare o noua oportunitate de a iubit. Nu lasa acea persoana sa plece, deoarece vei regreta!

