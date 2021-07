Horoscop zilnic. Vineri, 9 iulie

Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro.

BERBEC

Ads

Inchei saptamana cu o bila alba in ceea ce priveste relatia cu familia. Va trebui sa ai grija de acest aspect in urmatoare perioada, pentru ca distanta dintre voi sa nu mai reapara.

TAUR

Pe plan sentimental, treci printr-un moment cu urcusuri si coborasuri care iti aduce o oarecare confuzie. Dar, asta este normal, deoarece asteptarile nu corespund intotdeauna cu realitatea. Ia-o usor, totul se va rezolva de la sine.

GEMENI

Vei simti o anumita nervozitate astazi, deoarece nu poti da timpul inapoi pentru a schimba ceva ce nu ai facut cum trebuie. Primul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa-ti pastrezi calmul. Apoi, vei vedea totul mai clar si vei actiona corect.

RAC

Profita de zi pentru a purta o conversatie profesionala un pic dificila sau care are dezavantajele sale din cauza unui dezacord. Cu cat scapi mai repede de aceasta povara, cu atat te vei simti mai confortabil. Ai incredere in tine si in ceea ce vrei sa spui si sa realizezi.

LEU

Uita de munca si axeaza-te pe dorintele tale cele mai placute, cum ar fi o calatorie scurta sau o vacanta intreaga. Muzica te va ajuta si iti va distrage atentia de la lucrurile care te preocupa. Tot ce faci pentru a te relaxa iti va fi de folos.

FECIOARA

Nu te indrepta asupra unui subiect despre care nu ti-a placut niciodata sa vorbesti. Gandeste-te la cat de inconfortabil te-a facut sa te simti ultima oara si te vei trezi la realitate. Poate ca nu este atat de important si ii acorzi o atentie pe care nu o merita.

BALANTA

Vei cauta un moment de calm astazi si il vei gasi noaptea cand totul favorizeaza linistea. Citeste o carte sau cauta informatii care iti vor fi de folos maine sau pe viitor. Te vei simti mult mai bine.

SCORPION

Ai multe activitati in plan, dar nu ar trebui sa te lasi purtat/a de euforie si sa crezi ca poti acoperi totul. Ia totul pas cu pas, pentru ca altfel va aparea stresul si iti va fi dificil sa il controlezi.

SAGETATOR

Nu-ti pierde timpul cu o persoana care nu este dispusa sa iti accepte modul de gandire, nu merita. Nu-ti face ziua amara din cauza ei! Maine totul va fi mult mai bine daca o indepartezi din viata ta.

CAPRICORN

Va fi o zi destul de linistita, deoarece stai bine la capitolul baterii incarcate si starea ta de spirit este una buna. Te vei simti foarte bine si te vei dedica hobby-urilor tale, in special spre seara.

Ads

VARSATOR

Tot ce vei face astazi legat de sport iti va oferi multe beneficii fizice care se vor rasfrange si asupra mintii. Lasa-te condus/a de acea dorinta de a avea mai multa grija de tine si de a manca mai bine. Cauta echilibru in toate aspectele vietii tale!

PESTI

Vei fi foarte sociabil/a astazi, iti va placea foarte mult sa interactionezi cu ceilalti pentru ca ai intentii de ajutor si cooperare. De asemenea, e posibil sa ai o oportunitate in acest sens care te va face foarte fericit/a.

Horoscopul zilnic este oferit de Eva.ro.