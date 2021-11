Horoscop zilnic. Joi, 18 noiembrie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Ai putea face planuri pentru a pleca intr-o calatorie care iti va da ocazia sa-ti imbunatatesti relatia cu fiinta iubita. Sentimentele tale vor fi mai puternice si acest lucru nu va trece neobservat. La slujba sunt multe de facut iar comoditatea te impiedica sa termini totul in timp util. Cineva te barfeste, dar nu va reusi sa iti faca nici un rau. Sansa este de partea ta.

Taur: La slujba ai dori sa faci ceva mai deosebit; ti se vor da o multime de sarcini carora nu iti va fi usor sa le faci fata. Chiar daca nu duci lipsa de energie, nu este cazul sa te implici in activitati care sa te suprasolicite. O zi de regim te va ajuta sa te simti mai bine. In familie sunt unele probleme care nu se vor putea rezolva decat dand dovada de calm si intelegere.

Gemeni: In ceea ce priveste serviciul, se poate spune ca nu vei avea timp sa te plictisesti. Vei avea de facut fata unor situatii stresante, care nu se vor rezolva nici repede si nici usor. Din fericire rudele apropiate iti vor da o mana de ajutor. Nu te astepta la rezultate imediate ale eforturilor facute in aceasta zi.

Rac: Autoritatea ta ar putea sa-si extinda aria de actiune, ceea ce va fi chiar pe placul tau, dar asta ti-ar putea aduce neintelegeri cu prietenii. Vei avea de facut o multime de treburi marunte, care te plictisesc, dar nu vei avea cui sa le pasezi. Sfaturile colegilor, chiar daca sunt binevoitoare nu sunt inspirate, asa ca nu te grabi sa le pui in practica. Fii prudent si nu accepta orice doar de dragul schimbarii.

Leu: Incercarile de a-ti impune punctele de vedere nu vor face decat sa tensioneze relatia ta de dragoste. Cel mai bine ar fi sa lasi lucrurile sa evolueze de la sine si nu vei avea de ce sa te plangi. Incearca sa eviti manifestarile impulsive; in caz contrar vei avea o zi obositoare. Un mic castig suplimentar te va face sa inchei ziua cu zambetul pe buze.

Fecioara: La serviciu esti suprasolicitat si de aceea iti ramane mai putin timp de petrecut cu familia. N-ar fi exclus sa te trezesti cu tot felul de reprosuri. In aceasta zi nu te vei bucura de vitalitatea obisnuita. Vei obosi mai repede si vei simti nevoia de mai multa odihna. Totusi, daca nu te vei suprasolicita, vei depasi cu bine aceasta perioada. Evita sa te implici in prea multe activitati!

Balanta: Vei avea parte de o multime de evenimente, care vor face ca ziua sa treaca precum clipa. Vei avea mult de furca pentru a pune la punct chestiuni financiare, dar vei primi si un sprijin consistent. Un succes in plan profesional ar putea aduce cu sine si o imbunatatire a situatiei financiare. Unul dintre parinti ar putea avea o problema de sanatate; fii pe faza!

Scorpion: La serviciu nu prea vei avea timp sa te plictisesti, caci se vor ivi o multime de lucrari. Pe cat posibil incearca sa dai dovada de ceva mai multa rabdare in relatia cu colegii si mai ales cu partenerii de afaceri. Financiar ai putea avea o realizare- o prima sau chiar o marire de salariu. Exista posibilitatea de a demara o activitate pe termen lung, dar pentru a avea succes va trebui sa fii perseverent.

Sagetator: Colaborarea cu colegii evolueaza excelent, ceea ce iti va permite sa realizezi chiar mai multe decat ti-ai propus. Activitatile in care te vei implica iti vor aduce satisfactii, atat in plan profesional cat si in cel financiar. Finalizarile iti pot aduce satisfactii. Activitatile sociale te avantajeaza, caci iti permit sa te faci remarcat de o persoana cu functie. Gandeste-te bine daca doresti sa faci schimbari in plan profesional.

Capricorn: In ciuda agitatiei de care dai dovada, starea ta generala va fi destul de buna. O problema cu care te confrunti de mai mult timp si-ar putea gasi rezolvarea. Surplusul de energie de care dispui ai putea sa-l indreptati spre activitati practice. Prudenta este necesara in aceasta perioada. Nu incerca sa rezolvi nemultumirile existente in familie-risti sa provoci discutii aprinse.

Varsator: Relatia cu colegii va evolua multumitor, in ciuda unor mici neintelegeri. Atmosfera la serviciu va fi placuta si aceasta te va stimula sa gasesti noi solutii pentru chestiunile mai delicate cu care te confrunti. O lucrare inceputa de mai mult timp ar putea fi incheiata cu succes. Poti avea mai multa incredere in sfaturile colegilor. Cineva din familie iti pregateste o surpriza.

Pesti: Reusesti sa faci o impresie buna oriunde te vei duce. Cineva din anturajul tau apropiat ar putea da semne ca te simpatizeaza. O ruda apropiata va face comentarii legate de viata ta sentimentala, ceea ce te va deranja, dar nici nu are rost sa comentezi. Poti avea mai multa incredere in farmecul tau. Esti foarte entuziasmat de promisiunile care ti se fac, dar ar fi bine sa iti pastrezi realismul.